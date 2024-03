"La verdad, ya no tengo"; madre de niña bogotana con diabetes que no ha recibido insulina

Emili Luciana Serrano Sandoval es otra menor de edad, de 7 años, que refleja la crisis por el suministro de insulina, un elemento vital para los pacientes con diabetes.

Luciana y su madre Yeimi Alexandra Sandoval, quienes viven en Bogotá, no reciben desde enero el medicamento que debe ser entregado por la EPS. De momento, la única manera que tiene para sortear la situación es a partir de la donación de otros pacientes.

“La insulina me la dieron el 10 de enero y me la dieron para un mes, fueron dos insulinas y la verdad, ya no tengo”, afirma la madre de la menor.

La madre de Luciana expresa su preocupación porque hace apenas unos días la menor sufrió un episodio de crisis por la falta del medicamento.

Ese es solo uno de los tres episodios que han llevado a la niña a ser internada en un centro médico. Tan solo el 19 al 23 de diciembre del año pasado, Luciana fue ingresada a un hospital porque tenía el azúcar muy alta y no tenía las tirillas para realizarse la glucometría, el método con el que, a través de una pequeña gota de sangre se pueden medir los niveles de azúcar en el organismo.

“El sensor es para que ella tenga una mejor calidad de vida, porque en el colegio le da pena sacar el glucómetro y pincharse frente a sus compañeros de colegio”, dice la madre de la menor que, además también ha recibido donaciones de las tirillas que debe usar para la medición con el glucómetro.

El sensor FreeStyle Libre es una tecnología llegada a Colombia en 2017 con el que los diabéticos pueden realizar las glucometrías sin tener que pincharse cada vez que hacen la medición pues funciona con la implantación del sensor en el cuerpo del paciente y, este equipo que tiene una vida útil de 14 días, recoge la información sobre los niveles de azúcar en la sangre, datos que pueden ser consultados a través de un celular o un lector del equipo.

Otro menor afectado por la falta de suministro de insulina

El caso de Luciana recuerda el de otro menor de edad en Bogotá que pasa por la misma situación: Breyner, de seis años y quien desde los cinco fue diagnosticado con diabetes tipo 1.

Breyner y su familia no han podido recibir uno de los dos tipos de insulina que el niño necesita inyectarse de manera diaria.

De momento, la única manera en que la familia del menor tiene para controlar los niveles de azúcar en la sangre del niño es controlando muy estrictamente su alimentación.

¿Por qué es importante la insulina y cuáles son las que escasean?

La insulina es un medicamento indispensable para la sobrevivencia de los pacientes con diabetes.

El endocrinólogo Hernán Yupanqui explica que “los niños con diabetes tipo 1 no producen insulina, porque su páncreas no funciona, por lo tanto necesitan colocarse una inyección de insulina antes de cada alimento y otra inyección generalmente en la noche para que puedan vivir”.

Por otro lado, las insulinas que escasean en Colombia son: