Pacientes con diabetes en alerta por escasez de insulina: piden a las autoridades resolver

En grave riesgo están los pacientes con diabetes en Colombia debido a la escasez de insulinas que en el cuadro de medicamentos del Invima aparecen en monitorización. Aparecen en desabastecimiento dos insulinas de acción prolongada y otras de acción rápida:

Listado de insulinas en Colombia:

Glargina

Lispro

DegludeC

Novorapid

Glulisina

Detemir

NPH

Cristalina

Los pacientes han tenido problemas con cuatro de las insulinas y temen que las restantes que están en el mercado no den abasto para continuar los tratamientos.

Y es que la diabetes afecta a miles de familias en Colombia. Se calcula que en el país cerca de 3.440.000 personas padecen esta enfermedad, incluso hay pacientes menores de un año.

Es importante mencionar que en este momento muchas personas diabéticas no saben que lo son, o no han sido diagnosticadas, por lo que se habla de un subregistro. La cifra podría superar los 4 millones.

En Noticias RCN hablamos con la presidenta de la Fundación de Pacientes con Diabetes, Asubimpro, Alexandra Gómez, quien habló sobre la situación que se vive actualmente con los medicamentos para quienes padecen la enfermedad.

¿Qué está pasando con los medicamentos para la diabetes en Colombia?

“Estamos demasiado preocupados porque el problema ha aumentado con el pasar del tiempo, inicialmente se habló de un desabastecimiento de un tipo de insulina que es de acción prolongada, pero en estos momentos ya hay dos tipos de insulina de acción prolongada, una de acción rápida y en estos días se ha sumado otra de acción rápida que está desabastecida, lo que está haciendo que el tratamiento cada vez será más complicado de poderlo cumplir”.

¿Qué respuesta les ha dado el Invima?

“No hemos recibido ninguna respuesta. Hemos hecho varias campañas solicitando que por favor se normalice la situación y nos indiquen, porque nosotros como organización también tenemos el deber de orientar al paciente porque cuando no encuentra este medicamento, debe acercarse al médico para que le cambie la formulación por otro que cumpla la misma función”.

“Pero también nos estamos enfrentando a que no hay oportunidad de citas para que el paciente pueda recibir un cambio del medicamento. No hemos recibido ninguna notificación por parte del Invima”.

“Esta situación está afectando a muchas familias porque como ustedes saben el tratamiento para la diabetes, en especial la tipo 1 y 2, que requieren de insulina en el tratamiento de carácter vital”.

“Es importante mencionar que no es solamente la insulina porque es uno de los elementos que hace parte del tratamiento en esta condición, también tenemos las tirillas, las lancetas, los monitoreos continuos de glucosa que hacen que el paciente no se descompense y tenga mejor calidad de vida a futuro, y no tenga complicaciones a corto y largo plazo”.

¿Qué le pasa a un paciente cuando no recibe el tratamiento?

“Cuando un paciente no recibe insulina – es importante mencionar que hay varios tipos de diabetes – en el caso puntual de la diabetes tipo 1, que es la de pacientes que no producen insulina, tienen que aplicársela sí o sí todos los días para que su cuerpo tenga los niveles de glucosa estable”.

“Si un paciente no recibe esa insulina, en 4 horas se descompensa, es decir, que el cuerpo empieza a elevar los niveles de glucosa en sangre porque no hay quien meta ese azúcar a las células. Entonces si no recibe su insulina de acción rápida, empieza a sentir un desmejoramiento en su salud. Por eso es la angustia y el llamado a que por favor nos aclaren la situación y tomen medidas al respecto”.