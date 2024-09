Escoltas de la UNP fueron víctimas de secuestros y amenazas en Cauca y Nariño: así lo contaron

La crisis de seguridad en el sur de Colombia, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, se agrava día tras día. Las disidencias de las Farc, que no se acogieron al proceso de paz firmado en 2016, han logrado consolidar su presencia en varias regiones, imponiendo su ley sobre civiles, autoridades locales y, más recientemente, sobre los propios escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Esta institución, creada para garantizar la seguridad de personas en situación de riesgo incluyendo defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, se enfrenta ahora a una situación insostenible.

El miedo y la violencia están socavando la capacidad de protección de la UNP, mientras los escoltas denuncian secuestros, intimidaciones y restricciones impuestas por estos grupos armados ilegales.

El caso más reciente ocurrió en zona rural de Popayán, departamento de Cauca, en donde dos escoltas de la UNP, en pleno cumplimiento de su labor, fueron secuestrados por disidencias de las Farc.

Según el testimonio de uno de los escoltas, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, los hechos ocurrieron cuando se desplazaban en una camioneta oficial de la UNP, que previamente había sido robada por los insurgentes.

En una muestra clara del poder, los secuestradores detuvieron el vehículo y obligaron a los escoltas a bajar.

Me hicieron parar frente a la camioneta. Me dijeron que me iban a tomar unas fotos y me sacaron tres. Eso lo deja a uno muy preocupado, porque es la zona en la que yo trabajo. Después, ellos tienen unos carteles donde se lee: ‘vidrios abajo o plomo’. Uno se siente atrapado, sin opciones, porque no hay garantías de que la situación no empeore.