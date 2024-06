Habló doña Segunda, fundadora del piqueteadero cerrado por la Dian en Bogotá

Por irregularidades en la facturación electrónica, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cerró 19 establecimientos comerciales en Bogotá. Uno de ellos es el famoso piqueteadero Doña Segunda.

Dian cerró 19 establecimientos comerciales

“Con estas acciones, la administración tributaria continua el trabajo de concientización del sector comercio sobre el deber de facturar de manera electrónica y de cumplir con todas las disposiciones ley para evitar sanciones económicas o que lleven al cierre del establecimiento”, señaló la Dian al indicar que el cese de operaciones de los locales será de tres días.

RELACIONADO Dian cerró famoso piqueteadero en Bogotá con más de 60 años de historia

Por causa de esta operación, la Dian cerró el piqueteadero Doña Segunda, uno de los sitios gastronómicos en Bogotá ubicado cerca a la Plaza de Mercado del 12 de octubre (carrera 51 #73-09).

El piqueteadero es reconocido por ser uno de los mejores lugares para comprar fritanga en Bogotá. El local ofrece porciones desde $7.000 hasta más de $45.000, cada una con papa rellena, criolla, chorizo, morcilla, plátano, arepa, carne, pollo, entre otros productos.

“Ni a los ladrones les hacen esto”: doña Segunda

Doña Segunda existe desde hace más de 60 años en Bogotá y ha contado con la presencia de celebridades, tales como Jorge Rausch, Carlos Vivies o Santiago Cruz. El cierre temporal del establecimiento ha generado indignación en los usuarios de redes sociales.

Noticias RCN habló con María Segunda Fonseca, la fundadora del icónico piqueteadero: “Le quitaron el sueldo a 14 personas, los cuales tienen hijos”.

“La tomé muy mal porque eso no le hacen ni a los ladrones que roban en las calles y atracan, los cogen y los sueltan. Hace 65 años estoy trabajando en esta plaza y nadie tendrá que decirme que he procedido mal. He ayudado a los pobres con mi trabajo y con lo que Dios me ha socorrido”, dijo Segunda con la voz entrecortada.

La fundadora del local aseguró que sí tienen facturación electrónica. Sin embargo, las personas que manejan este procedimiento (sus hijas) todavía están aprendiendo a usarla.

Su local volverá a funcionar el próximo lunes 24 de junio. Mientras tanto, solamente estará disponible el punto que está adentro de la plaza.