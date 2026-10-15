Eva Ferrer declara desde España ante la Procuraduría por señalamientos contra Verónica Alcocer

Desde España, de manera virtual, declara Eva Ferrer ante la Procuraduría. Está siendo indagada por pruebas sobre los señalamientos hechos en contra de la exprimera dama Verónica Alcocer.

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La diligencia se cumple luego de que Ferrer acusara a Alcocer de haber hecho uso de aviones oficiales de la Fuerza Aérea para transportar drogas hacia Venezuela, y sobre su presunta injerencia al interior de entidades estatales.

Las acusaciones de Ferrer contra la exprimera dama

En una entrevista con Semana, Eva Ferrer acusó a la exprimera dama, Verónica Alcocer, de hacer pate de una red de tráfico de armas y drogas hacia Venezuela.

Aseguró que Alcocer, de quien fue amiga cercana, habría viajado dos veces al país vecino en aviones oficiales y habría retornado a Colombia con por lo menos 2,5 millones de dólares en efectivo.

Supuestamente, este dinero habría sido utilizado para pagar la campaña a la Gobernación de Sucre de su primo, Mario Fernández Alcocer, en 2023.

Ferrer, quien también fue consejera presidencial del gobierno de Gustavo Petro, salpicó en esas mismas declaraciones a el congresista Agmeth Escaf y al empresario catalán Manuel Grau. Este último sería quien le entregó la información sobre el dinero traído desde Venezuela en un viaje realizado a finales de enero de 2023.

Verónica Alcocer responde a los señalamientos de Ferrer

Tras el revuelo causado por las acusaciones, Verónica Alcocer radicó un derecho de petición ante la Fiscalía para solicitar información sobre la investigación ordenada en su contra.

"Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investiguen estas nuevas afirmaciones sino que tengo el mayor interés en que se esclarezcan con absoluta rigurosidad".

Asimismo, aseguró que solo viajó en dos ocasiones a Venezuela, cuando desarrollaba tareas protocolarias como primera dama de la Nación: una el 31 de enero de 2023 y otra el 18 de noviembre de 2023.

Esta última habría sido en el marco de una visita oficial acompañada por el entonces presidente Gustavo Petro.