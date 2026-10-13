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Eva Ferrer es citada por la Fiscalía en la investigación contra Verónica Alcocer

Es la tercera convocatoria de la Fiscalía a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación. De acuerdo con la entidad, no asistió a las dos citaciones anteriores.

Foto: emisión Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
05:03 p. m.
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En medio de las denuncias contra la exprimiera dama Verónica Alccocer, por el presunto uso indebido de aviones de la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación citó a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán, a diligencia judicial, el miércoles 14 de octubre.

De acuerdo con el ente investigador, la exfuncionaria había sido citada en dos ocasiones: el 27 de agosto y el 29 de septiembre, pero las diligencias no se materializaron, debido a que no asistió.

“En ese sentido”, explicó la Fiscalía, “la Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán”.

Noticia en desarrollo…

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