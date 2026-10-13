Eva Ferrer es citada por la Fiscalía en la investigación contra Verónica Alcocer

En medio de las denuncias contra la exprimiera dama Verónica Alccocer, por el presunto uso indebido de aviones de la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación citó a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán, a diligencia judicial, el miércoles 14 de octubre.

De acuerdo con el ente investigador, la exfuncionaria había sido citada en dos ocasiones: el 27 de agosto y el 29 de septiembre, pero las diligencias no se materializaron, debido a que no asistió.

“En ese sentido”, explicó la Fiscalía, “la Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán”.

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