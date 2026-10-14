"Jamás participé en las conductas que han pretendido atribuirme": Verónica Alcocer

La exprimera dama Verónica Alcocer se pronunció por primera vez luego de los señalamientos de presuntamente haber hecho uso de un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresar con 2,5 millones de dólares.

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Alcocer radicó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar información sobre la investigación oficiosa ordenada por el vicefiscal Gilberto Guerrero.

"Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investiguen estas nuevas afirmaciones sino que tengo el mayor interés en que se esclarezcan con absoluta rigurosidad".

Alcocer se defiende de las acusaciones sobre sus supuestos viajes a Venezuela y asegura que solo viajó dos veces en visitas oficiales. "Durante el tiempo en que desarrollé actividades protocolarias como primera dama de la Nación, viajé a Venezuela en solo dos oportunidades, ambas en visitas oficiales: el 31 de enero de 2023 como parte de de una delegación plenamente identificable, y el 18 de noviembre de 2023, en compañía del presidente de la República. No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal".

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La exprimera dama afirma tener la "absoluta tranquilidad" de que los registros demostrarán que jamás participó en las conductas de las que la señalan.

"Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público divulgado tanto en Colombia como en Venezuela, que permite verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas (...) Jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme".

"Considero indispensable que la verdad se establezca": Verónica Alcocer

En el derecho de petición radicado, la exprimera dama solicitó conocer si efectivamente se ha dispuesto la apertura de una nueva indagación con el fin de informar a su defensor y garantizar su derecho a atender los requerimientos pertinentes.

Indicó que su equipo jurídico recopila y analiza la información relacionada con las manifestaciones recientes de Ferrer con el propósito de poner a disposición de las autoridades los elementos que contribuyan a su esclarecimiento.

"Reitero mi disposición para colaborar con la Fiscalía general de la Nación y mi confianza en que una investigación seria, objetiva e independiente, fundada en pruebas legalmente obtenidas y valoradas con respeto por las garantías constitucionales permitirá establecer la verdad", putualizó.