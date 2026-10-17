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Exalcalde de Jamundí se pronuncia tras ataque sicarial en el que falleció su escolta

El escolta Felipe López recibió tres impactos de bala.

Exalcalde Andrés Felipe Ramírez.
Exalcalde Andrés Felipe Ramírez. Foto: X (Andrés Felipe Ramírez).

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 17 de 2026
08:48 a. m.
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En horas de la noche del viernes 16 de octubre, ocurrió un grave atentado en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

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El senador Duvalier Sánchez informó que hubo un ataque sicarial contra el exalcalde Andrés Felipe Ramírez.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Horas antes, el congresista se había reunido con el exmandatario. Durante el ataque, se supo que el escolta Andrés Felipe López Gutiérrez recibió tres disparos, los cuales acabaron con su vida.

A través de redes sociales, el exalcalde se pronunció: “Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro y hubo una persona que dio su vida por mí”.

Ramírez le envió un mensaje de condolencias a la familia del escolta, quien era originario de Santander de Quilichao y hacía parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Gobierno se pronunció

“Una persona ejemplar, un gran profesional y amorosa de su comunidad. Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, expuso el exalcalde al pedirle a las autoridades que tomen medidas.

La Unión Temporal NCCTS 2026 también extendió su mensaje por el fallecimiento de López: “Ofrece sus más sentidas condolencias a los familiares (…) Deseamos consuelo frente a esta dolorosa pérdida, nos unimos en solidaridad y elevamos una oración para que Dios le tenga en su santa gloria”.

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A nivel nacional, también hubo rechazo. Por ejemplo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, se refirió a lo ocurrido. “La violencia no puede seguir sembrando miedo en nuestras regiones. Las autoridades deben esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, sostuvo.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció: “Mi solidaridad con su esposa, sus hijos y toda su familia (…) En este gobierno existe un compromiso inquebrantable de defender la democracia contra todas las expresiones terroristas del país”.

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