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Exalcalde de Jamundí fue víctima de un atentado: uno de sus escoltas falleció

El atentado fue informado por el senador Duvalier Sánchez, quien se había reunido con el exalcalde horas antes.

Atentado contra exalcalde de Jamundí.
Atentado contra exalcalde de Jamundí. Foto: Noticias RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 16 de 2026
09:44 p. m.
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El senador Duvalier Sánchez informó en la noche de este viernes 16 de octubre que ocurrió un atentado sicarial contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

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Con base en lo informado por el congresista, el suceso se dio en Jamundí. Aparte del exalcalde, se encontraba el líder de la Política de la Felicidad en el Valle. Uno de los hombres de su seguridad recibió tres impactos de bala y falleció.

Hombre de seguridad recibió tres disparos y falleció

Sánchez contó que horas antes se había reunido con el exalcalde. Frente al funcionario fallecido, reveló que era Felipe López, originario de Santander de Quilichao e integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Es importante mencionar que el jueves 15 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 023 para Jamundí. Esto, por causa de la presencia de grupos armados.

Reciente alerta temprana de la Defensoría

La entidad recordó que el municipio es un corredor clave en el norte de Cauca con el Valle del Cauca, lo cual hace que sea deseado por las estructuras para el control del narcotráfico.

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Esta no es la primera alerta en Jamundí, dado que hubo una el 11 de octubre de 2023, en la que se mencionó acerca de las hostilidades de los grupos criminales contra las comunidades.

En Jamundí hacen presencia el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidente Comandante Jacobo Arenas, las disidencias de las Farc, el cual ha entrado en disputa con el Frente 57 Yair Bermúdez y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se deben agregar las bandas locales.

Hay registros de que los delincuentes están exigiendo carnés en las veredas, instalan peajes con cobros extorsivos, restringen el paso de las misiones médicas, intimidan a las juntas de acción comunal y al resto de pobladores.

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