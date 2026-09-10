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Dos abuelitos reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida y con heridas de bala en Jamundí

Luis Alfredo Aponte, de 89 años, y Lucy Hurtado, de 83, estaban desaparecidos desde el 6 de octubre.

Valentina Bernal

octubre 09 de 2026
08:34 a. m.
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Un caso que ha causado conmoción en Jamundí, Valle del Cauca, tiene como víctimas a dos adultos mayores que fueron encontrados sin vida después de varios días desaparecidos.

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Se trata de Luis Alfredo Aponte, de 89 años, y Lucy Hurtado, de 83, quienes, según la información preliminar, habrían sido sacados de su vivienda en el corregimiento de Guachinte y posteriormente asesinados.

¿Qué se sabe de la desaparición de la pareja de adultos mayores en Jamundí?

Los adultos mayores permanecían desaparecidos desde el 6 de octubre. Durante la búsqueda, las autoridades desplegaron acciones en el sector para intentar establecer su paradero.

Finalmente, fueron los propios habitantes de la comunidad quienes encontraron los cuerpos y alertaron sobre lo sucedido.

La principal hipótesis apunta a que la pareja habría sido retirada de su vivienda por hombres armados, aunque las circunstancias exactas de los hechos siguen bajo investigación.

¿Cómo fueron encontrados los adultos mayores?

El comandante de la Policía de Jamundí, Carlos Salguero, indicó que, tras conocer el caso, se activaron labores de búsqueda en la zona.

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De acuerdo con las primeras verificaciones y la inspección técnica realizada en el lugar, las dos víctimas presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego.

¿Quiénes estarían detrás del crimen?

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre personas capturadas ni han establecido la identidad de los responsables.

Un equipo especial de la Policía asumió las labores investigativas para recopilar pruebas, verificar las circunstancias de la desaparición y dar con los responsables.

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