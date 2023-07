Exministros de Duque se despachan contra Lafaurie tras sus declaraciones sobre el Gobierno

Las declaraciones de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, ha dejado varias reacciones en los exministros del gabinete de Iván Duque, los cuales afirmaron que durante el mandato del expresidente el sector ganadero fue uno de los más apoyados por el Gobierno.

Uno de los primeros en reaccionar a las polémicas declaraciones fue Diego Molano Aponte, exdirector del departamento administrativo de la presidencia de Colombia, que por medio de su cuenta de Twitter aseguró que durante el Gobierno siempre fue prioridad la seguridad de los colombianos.

“El Gobierno del presidente Duque siempre mantuvo el pie de fuerza de soldados y policías. Nunca se disminuyó como afirmaste (Ver gráfica) A pesar de afectación en incorporación por COVID, entre 2021 y 2022 se incrementó pie de fuerza. Siempre comprometidos con seguridad de colombianos y con fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, aseguró Diego Molano.

Otra de las personas que reaccionó fue Rodolfo Zea, exministro de Agricultura y Desarrollo rural en el gabinete de Iván Duque, que aseguró que durante el mandato del expresidente de la república el sector ganadero estuvo siempre entre las prioridades del gabinete.

“Extraña la entrevista de @jflafaurie criticando al gobierno de Iván Duque, después del apoyo que se le dio al sector ganadero, un ejemplo: recuperamos el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Queda claro que los halagos de la época debieron ser por conveniencia”, aseguró el exministro.

Además, de los mencionados, Andrés Valencia, exministro del gabinete de Iván Duque, dejó claro que las declaraciones del presidente del Fedegan no son apropiadas, puesto que durante el mandado del expresidente los ganaderos fueron prioridad.

“Sorprenden sus críticas a Iván Duque después de todo lo que se hizo en el gobierno por los ganaderos. Supongo que la adulación y la cercanía que mostraba en esa época no era auténtica, como si lo es la de ahora”, aseguró.

Declaraciones del presidente de Fedegan

¿En la disputa Iván Duque, Luigi Echeverry y el expresidente Álvaro Uribe, de qué lado está?

"No me pregunte de qué lado estoy. Evidentemente, estoy del lado del presidente Uribe. Y el Gobierno de Duque terminó en lo mismo que el Gobierno de Santos: repartiendo mermelada con el apoyo de sus funcionarios".

"Por consiguiente, yo no tengo dudas, de dónde estoy yo, que soy un dirigente gremial, que no estoy en la política, que estoy ayudando al Gobierno del presidente Petro porque creo que aquí hay que buscar una salida y también María Fernanda (Cabal) que está ahí, y es una militante del partido, una senadora. Opino que no tenemos duda de dónde estamos".

"Además, ella (María Fernanda Cabal) fue la primera que empezó a criticar cuando el presidente Duque aflojó y no cambió la cúpula. ¿Sabe cuántos efectivos tenía la fuerza pública cuando Duque recibió el Gobierno? Más de 430.000. ¿Sabe en cuánto lo dejó? En 353.000 efectivos. Entonces son casi 100.000".