“Terminó engañándonos”: José Félix Lafaurie sobre los audios de Óscar Iván Zuluaga relacionados con Odebrecht

Muchos no entienden su relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro, o qué hace participando en la mesa de diálogos con el ELN, otros más quedarán sorprendidos con sus respuestas. Para esta oportunidad, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, conversó con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan.

¿Qué hace José Félix Lafaurie en la negociación con el ELN?

"A mí no me gusta una vieja lógica que ha tenido la guerrilla, que es la del terror. Creo que una conversación de esta naturaleza, y después de haber tenido el proceso con las Farc, que a la final salió mal, porque hoy en día el tema de la seguridad está duramente cuestionada por la opinión pública, creo que es mejor los buenos mensajes, los positivos a la sociedad, para que estos diálogos transcurran en un ambiente distensionado, para que la gente pueda realmente asimilar el proceso".

"Creo que lo que está sucediendo en estos días, incluso en estos dos últimos meses, no es bueno".

¿No es mejor parar, hacer exigencias y seguir las conversaciones con el ELN?

"No, por una razón elemental: ellos han dicho algo que a mí me parece que es valioso, nunca habían querido firmar nada, acordar nada con ningún Gobierno; siete lo intentaron".

"Con la delegación de este Gobierno han firmado once acuerdos y varios protocolos, incluso vamos a Cuba a terminar de identificar aquellos elementos que son necesarios para poder avanzar en un tema que tiene que ir de la mano: cese al fuego y participación de la sociedad en la construcción de democracia, que es el corazón del proceso".

¿En algún momento ha pensado retirarse de la mesa con el ELN?

"No, por una razón elemental y, además, quiero volver otra vez a insistir en eso. Soy una persona que medita mucho las cosas antes de dar el paso. El Gobierno me invitó y yo por supuesto que me voy a quedar hasta el último momento".

"Es decir, no estoy ni para ‘atravesar palos de a rueda’, pero tampoco para callarme aquellas cosas que considere que no van bien".

¿No cree que va a terminar como el general Mora con las Farc? Firmándoles todo y después criticándolos.

"No. Y es un papel que yo permanentemente trato de tener espejos para no equivocarme. Hay una vieja frase, además muy bogotana, que dice: ‘Es mejor una vez morado y no cien’; y yo creo en eso. Digo lo que tengo que decir. Mis columnas, ahí están".

"Es el Gobierno el que tendrá la prerrogativa, si eso realmente algún día termina por ocurrir, de decirme: ‘usted tiene que marginarse de esta conversación’ porque probablemente no esté interpretando lo que el Gobierno quiere’".

"Por lo pronto me he sentido cómodo y he dicho lo que he querido en función de unas responsabilidades que tengo como miembro de una delegación de un Gobierno de izquierda - del Pacto Histórico – y lo tengo totalmente claro".

¿Cómo es el trato con Iván Cepeda?

"Muy bien. Iván Cepeda es un hombre de izquierda, nacido, criado y al mismo tiempo ha hecho toda su vida en ese entorno. Yo creo que en democracia uno tiene que respetar la opinión ajena; yo la respeto y él respeta la mía".

¿Y con el presidente Gustavo Petro cómo le va?

"Con Petro me he visto poco. Las pocas veces que ha pasado creo que nos ha ido bastante bien. Hay momentos en que como miembro de la delegación digo cosas que están más en sintonía con lo que ha dicho el presidente, que con lo que las propias conversaciones han venido desarrollando".

"Petro ha dicho un par de cosas que me parece que la gente tiene que rescatar. Primero":

"Un día que generó una crisis le dijo a la fuerza pública: ‘ustedes tienen que cumplir el mandato de la Constitución. Y le mandó un mensaje muy duro al ELN, diciéndole ‘ustedes tienen dos caminos, el de Camilo Torres o el de Pablo Escobar".

¿Cómo va el tema de las tierras? ¿Están cumpliendo los ganaderos y el Gobierno?

"Tuvimos una reunión bien importante con la nueva ministra (Jhenifer) Mojica porque citó por segunda vez la mesa del acuerdo que firmamos el Gobierno y Fedegan. Hoy día el Gobierno tiene ya prácticamente un poco más de 300.000 hectáreas que podrían eventualmente comprar".

"Yo creo que ya hoy el Gobierno ha comprado más tierras – en tres meses – que toda la tierra que compró Duque y Santos sumadas para poder cumplirle al acuerdo con las Farc".

"Fedegan reiteró que donde haya una entrega, individual o asociativa, gratis arma el proyecto productivo – si es ganadero – para que cuando le entreguen el título de propiedad esa persona o asociación tenga qué hacer".

"Pero no es posible que le entreguen un pedazo de tierra y un título de propiedad, lo deja igual de pobre. Aquí hay un error de la gente que no entiende el campo, que es que si tú realmente no tienes las herramientas, instrumentos, el crédito, la asistencia técnica, pues la pobreza es aún superior".

¿Qué sintió José Félix Lafaurie cuando oyó los audios revelados por Revista Semana en relación con Óscar Iván Zuluaga?

"Desolación, tristeza inmensa. He sido un amigo de Óscar Iván en todas, en más de una oportunidad terminé teniendo con el presidente Uribe algunas diferencias. Siempre creí en él, y cuando tú crees en alguien, cuando ha sido tu amigo, y compruebas sin margen de duda que en el fondo terminó engañándonos, sientes una inmensa desolación por el amigo, por el dirigente político y por supuesto con un partido que ayudamos a construir desde el primer día".

"Óscar Iván (Zuluaga) y un grupo de amigos del presidente Uribe estuvimos desde el primer día, desde antes de la constitución del Centro Democrático, y claro, un referente del partido como era él, y un hombre que creo que es bueno, terminó recibiendo unos consejos de un padre".

¿Entonces ahora la culpa resultó ser del padre?

"Pues terminó en el fondo, en esa mezcla rara, haciendo una cosa que no era propia de un hombre a quien siempre consideré, más que honesto, íntegro".

¿No cree que debería haber una mejor explicación? Los políticos son expertos en decir que ‘todo fue a sus espaldas’, que ‘no criaron a los hijos’ y ahora que nadie sabía en lo que andaba Óscar Iván Zuluaga.

"No. En este caso, no. Es el amigo que termina afectado, porque el conocido o el rival, a la final se entiende la dinámica de la política, pero cuando uno ha tenido esa relación tan estrecha en épocas tan duras para él, se siente una terrible desilusión".

¿En la disputa Iván Duque, Luigi Echeverry y el expresidente Álvaro Uribe, de qué lado está?

"No me pregunte de qué lado estoy. Evidentemente estoy del lado del presidente Uribe. Y el Gobierno de Duque terminó en lo mismo que el Gobierno de Santos: repartiendo mermelada con el apoyo de sus funcionarios".

"Por consiguiente, yo no tengo dudas, de dónde estoy yo, que soy un dirigente gremial, que no estoy en la política, que estoy ayudando al Gobierno del presidente Petro porque creo que aquí hay que buscar una salida y también María Fernanda (Cabal) que está ahí, y es una militante del partido, una senadora. Creo que no tenemos duda de dónde estamos".

"Además, ella (María Fernanda Cabal) fue la primera que empezó a criticar cuando el presidente Duque aflojó y no cambió la cúpula. ¿Sabe cuántos efectivos tenía la fuerza pública cuando Duque recibió el Gobierno? Más de 430.000. ¿Sabe en cuánto lo dejó? En 353.000 efectivos. Entonces son casi 100.000".

Algunos se preguntarán: José Félix Lafaurie resultó más crítico de Duque que de Gustavo Petro, y habría razones para criticar a este último por el tema de la seguridad

"Por supuesto. Creo que aquí hay que tener un poco lo que decía el poema de María Mercedes Carranza: ‘una camisa de grandeza, pero también otra de realismo’".

¿Cuál sería la gota que rebosaría la copa y que haría que José Félix Lafaurie deje la mesa con el ELN?

"El Gobierno el día en que me pida censura en mi opinión. Ese día sí me tocaría retirarme".

"Hay un mensaje muy claro: estoy ahí para servirle al Gobierno como delegado, pero nunca dejaré de opinar en aquellas cosas que creo puedan ser equivocadas para Colombia; por eso con todo el respeto para el general Mora, no me quedaré callado y cada vez que tenga la oportunidad diré lo que pienso".