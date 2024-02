“Le gritaban al de la moto, dispárele”: expolicía reveló detalles de balacera donde abatió a ladrones

Noticias RCN conoció reveladores detalles de la balacera que se perpetró en un restaurante entre delincuentes y un expolicía que se encontraba almorzando cuando estos llegaron a perpetrar un hurto.

En medio de la balacera, el policía en retiro les propinó varios disparos a dos de los delincuentes, ocasionándoles la muerte. Fue capturado por las autoridades y, posteriormente, dejado en libertad, pero continúa vinculado en la investigación del caso.

El expolicía contó detalladamente cómo ocurrieron los hechos: “(…) metió la mano, desenfundó su arma, me apuntó (…) mi reacción inmediata es quitar el revólver de mi cara.

Forcejeamos, él hace un disparo y me tira contra el piso porque es una persona demasiado grande y en ese momento me empieza a disparar. Gracias a Dios no se accionó el arma”.

De acuerdo con la versión del exfuncionario, que coincide con las imágenes de las cámaras de seguridad, al levantarse del piso, saca su arma y allí comienza el intercambio de disparos. El sujeto sale del establecimiento y el expolicía lo sigue.

El conductor de la moto le iba a disparar al expolicía

Una vez comienza la balacera entre los delincuentes y el expolicía, ambos salen del restaurante, pero el sujeto que lo interceptó ya iba herido, al encontrarse con el conductor de la motocicleta le dio la orden de que le disparara:

Le gritaban al de la moto, dispárele, dispárele.

“Obviamente yo en ningún momento quise matarlo, yo quería defender mi vida porque yo no salgo a la calle a matar a la gente”, dijo el exfuncionario.

El hombre aseguró que actuó en legítima defensa, puesto que el delincuente lo apuntó y lo enfrentó.

El arma del expolicía que abatió a delincuentes

El hombre contó que tras los intensos minutos de horror que se vivieron en medio del atraco, pidió que llamaran a la Policía:

“Llegó la Policía, me entrego voluntariamente. Les comenté lo manifestado”, agregó.

En cuestión de la pistola, tiene sus documentos al día, tiene todo.

"Lo único que les puedo decir en cuestión de seguridad es que se cuiden, que Colombia no está pasando por una situación fácil. Hay mucha delincuencia (...) que se cuiden y cuiden a su familia porque quién más los va a cuidar, si no es uno mismo".