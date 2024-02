"No salgo a matar a las personas, estaba salvaguardando mi vida": policía en retiro que disparó a ladrones en Bogotá

Horas después de verse en medio de un intento de atraco en el barrio Santander, de la localidad Antonio Nariño, en Bogotá, habló el policía retirado que se enfrentó a delincuentes, generándose un cruce de disparos que dejó como saldo a los dos ladrones muertos.

Es de señalar que el exintegrante de la fuerza pública fue detenido en su momento, en medio de un debate de si su reacción se consideró justicia por mano propia o legítima defensa. Sin embargo, autoridades determinaron que solo buscaba proteger su vida, razón por la que fue dejado en libertad, aunque vinculado a la investigación.

El policía en retiro relató paso a paso el hecho, el momento en que el delincuente desenfundó el arma, forcejearon y le disparó.

“(…) metió la mano, desenfundó su arma, me apuntó (…) mi reacción inmediata es quitar el revólver de mi cara y de mis amigos, protegerlos. Cuando yo la quito y forcejeamos él hace un disparo y me tira contra el piso porque es una persona demasiado grande y en ese momento me empieza a disparar. Gracias a Dios no se accionó el arma”.

Vea también: Minuto a minuto del tiroteo en el restaurante del sur de Bogotá en donde murieron dos presuntos ladrones

Añadió que, gracias a su experiencia como policía pudo reaccionar. “Saqué mi pistola y él siguió también disparando cuando se fue retirando, pero iba gritando al de la moto que me disparara, que iba armado”.

Le gritaban al de la moto dispárele, dispárele

“Cuando salgo, él hace un gesto de sacar un revólver, mi vida en peligro, ya me hayan intentado matar, ya estaba con mi vida en peligro y la de la gente que estaba al lado y mis amigos, pues mi reacción también inmediatamente fue disparar”.

“En ningún momento quise matarlo”: habló policía en retiro sobre atraco en Bogotá

Durante su relato afirmó que cuando salió del restaurante, luego de haber escuchado que el delincuente gritaba que le dispararan, estaba en alerta.



“Ya había escuchado unas voces de que otra persona iba a atentar contra mi vida, salí más preparado, más alerta. Obviamente yo en ningún momento quise matarlo, yo quería defender mi vida porque yo no salgo a la calle a matar a la gente”.

Dijo que ahora trabaja independiente, se dedica a hacer empresa y estaba en el lugar con unos amigos compartiendo una comida.

Ahorita no me dedico y digo voy a salir a matar gente, no. Era mi defensa

Aseguró que desde el primer momento que el ladrón sacó el arma sintió miedo, pero su reacción fue por proteger su seguridad.

Lea además: Quedó en libertad el expolicía que disparó contra dos ladrones en restaurante al sur de Bogotá

Aseguró que con su relato quería demostrar que todo se trató de "legítima defensa" argumentando que su vida "estaba en riesgo".

Con la ayuda de Dios todo va a salir bien porque me me defendí bajo los parámetros que tiene establecida la ley en Colombia

“Me entrego voluntariamente”

El exintegrante de la fuerza pública afirmó que tras disparar al delincuente, ingresó nuevamente al local, recogió su celular, pidió que encendieran las alarmas y llamaran a la Policía. “Llegó la Policía, me entrego voluntariamente. Les comenté lo manifestado. En cuestión de la pistola, tiene sus documentos al día, tiene todo”.

Finalmente envió un mensaje a las personas que lo han calificado de héroe y destacado su valentía a la hora de enfrentar a los criminales. Les agradeció por los mensajes de solidaridad y su llamado fue contundente, respecto a la inseguridad que azota las calles en Bogotá y Colombia:

"Lo único que les puedo decir en cuestión de seguridad es que se cuiden, que Colombia no no está pasando por una por una situación fácil. Hay mucha delincuencia (...) que se cuiden y cuiden a su familia porque quién más los va a cuidar, si no es uno mismo".

No obstante señaló que teme por su seguridad, debido a que lo ocurrido aún es muy reciente, y más aún porque se trataría de una banda criminal consolidada hace varios años, y espera seguir recibiendo el apoyo de las autoridades en el proceso.