Testimonio de Roger Duarte tras su regreso a la libertad, después de 25 meses en cautiverio

Este domingo se confirmó el regreso a la libertad de dos secuestrados en Colombia. El primer caso se dio en el Catatumbo, donde en el corregimiento de Capitán Largo, en Ábrego, fue liberada Ana Valentina Vergel, quien estuvo 33 días en cautiverio. Ella había sido secuestrada en Río de Oro, cesar y este sábado logró reencontrarse con su familia.

El segundo caso es el de Roger Francisco Duarte, quien fue secuestrado en enero de 2022, cuando era secretario de Hacienda en el municipio de Albania, en La Guajira, zona donde delinque el ELN.

Noticias RCN conoció muy de cerca los 25 meses de angustia que vivió la familia de Roger, quienes nunca perdieron la esperanza de volverlo a ver. Hoy se encuentra en el corregimiento de Cuestecitas al lado de su familia, desde donde relató lo que vivió en cautiverio.

¿Cómo pudo Roger Duarte volver a la libertad?

R.D: La alegría es para mí y para mi familia. De verdad que el Estado colombiano ha convivido con el conflicto armado interno en el territorio y no solamente han surgido los grupos al margen de la ley, sino que hoy la población civil vive la peor de las situaciones frente a los acontecimientos y hechos de violencia en las poblaciones.

¿Cómo encontraron el estado de salud después de 25 meses de secuestro?

R.D: Me encuentro muy contento, alegre, me encuentro muy bien de salud, me siento muy alegre de regresar a mi pueblo para encontrarme con los míos y seguir trabajando en ese bienestar de las comunidades que siempre me ha gustado

¿Cómo se dio la liberación de Roger Duarte?

R.D: No sé en qué lugar me tuvieron porque siempre escapé de ello, de dónde era el lugar en el que me encontraba.

Fui liberado en el municipio de Maicao, en horas de la mañana, llegué tapado y me dejaron en Maicao y de este modo he llegado felizmente a mi casa.

¿Qué viene para el exsecretario de Hacienda tras su liberación?

R.D: Se hicieron muchos esfuerzos para ser administrador público y siempre me desempeñé en cargo s públicos, fueron nueve y eso me da la fuerza para seguir luchando por las comunidades

Quiero continuar sirviéndole a la comunidad.

Le doy gracias a Dios y a cada una de las personas que en cada momento pensaron en mí y que con sus oraciones ayudaron a que se hiciera posible mi liberación.