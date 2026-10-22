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Le dispararon para torturarlo: informe forense de Mateo Pérez, periodista asesinado por las disidencias

Mateo Pérez era comunicador oficial y estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional. El crimen ocurrió en la vereda Palmichal del municipio de Briceño.

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
05:29 p. m.
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Este noticiero conoció la información que arrojó el informe de necropsia del periodista Mateo Pérez, asesinado en mayo de este año en el municipio de Briceño, Antioquia.

Informe forense revela que periodista fue torturado antes de ser asesinado

El documento revela detalles desgarradores sobre la brutalidad del crimen perpetrado por disidencias de las Farc.

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El documento forense elaborado por Medicina Legal confirma que el joven comunicador de 24 años fue víctima de tortura antes de ser asesinado.

Según el informe, Mateo Pérez recibió cinco impactos de bala. Los primeros disparos fueron dirigidos a la zona abdominal y la rodilla, aparentemente con el objetivo de torturarlo. Posteriormente, los asesinos le propinaron dos disparos en la cabeza que le causaron la muerte.

Otro detalle relevante del caso es que los criminales intentaron desaparecer el cuerpo enterrándolo en una fosa común.

Gracias a información proporcionada por la comunidad y las actuaciones de las autoridades, el cuerpo pudo ser localizado tres días después del asesinato y entregado a sus familiares.

Mateo Pérez era comunicador oficial y estudiante de ciencias políticas de la Universidad Nacional. El crimen ocurrió en la vereda Palmichal del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, cuando el joven periodista se dirigía a realizar una investigación periodística sobre la difícil situación de seguridad y orden público que afecta a esa zona del territorio departamental.

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Su intención era documentar y visibilizar la compleja situación que viven las comunidades en esta región, donde operan grupos armados ilegales.

Durante su desplazamiento por la zona rural, fue interceptado por integrantes de las disidencias de las Farc, quienes lo secuestraron antes de asesinarlo.

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