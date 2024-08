Facturas de energía en Barranquilla están llegando por más de un millón de pesos

El barrio Las Malvinas de Barranquilla es estrato uno, pero sus habitantes aseguran que las tarifas de energía sobrepasan las zonas residenciales más lujosas de la ciudad.

“Un 80% de la población no paga el servicio porque no tiene cómo pagarlo. O come o paga el servicio y la gente prefiere comer antes de pagar un servicio tan costoso”, aseguró Alfredo Cervantes, habitante de Las Malvinas.

Los comerciantes señalaron que la extorsión y las facturas de energía los tienen al borde del cierre. En los dos casos parece que no hay soluciones.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que la gente vive para pagar la energía. “Duele que estemos en esa condición, que nuestra gente esté en esa condición y que poco podemos hacer. Aquí hay promesas y promesas, y no pasa nada”.

Los barranquilleros esperan que las generadoras disminuyan el valor en bolsa de la energía para así comenzar a ver la luz al final del túnel de un problema que parece no tener solución a la vista.

Superservicios le puso la lupa a un contrato de la empresa de energía Air-e

La Superintendencia de Servicios Públicos está investigando a Air-e porque, al parecer, habría firmado un contrato para comercializar energía a precios superiores a los que hay hoy en día.

“Al día de hoy la bolsa está en 350 el kilovatio hora y el contrato va a seguir siendo despachado de aquí a diciembre a ese valor de 629 pesos, lo que ya está anunciado en promedio en este contrato adjudicado”, afirmó Omar López, director de Energía, Superservicios.

Estos mayores precios estarían afectando hasta en un 15% las tarifas de energía en zonas como La Guajira, Atlántico y Magdalena.

“El impacto, lo que nosotros vemos va dirigido a la tarifa más o menos Air-e tiene una exposición a bolsa con este despacho del contrato de un 23% que es lo que analizamos en la superintendencia, que lo redujo de 15 a 20% gracias a este contrato”, agregó López.

La Superintendencia continuará adelantando las investigaciones pertinentes para determinar si sanciona de alguna manera a las empresas que cometen este tipo de prácticas.