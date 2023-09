Ciudadanos denuncian que falsos tramitadores están agendando citas para la expedición de pasaportes

El próximo 2 de octubre finaliza el contrato que tiene la Cancillería con la compañía Thomas Greg & Sons la cual está encargada de la impresión de pasaportes colombianos, hecho que ha generado incertidumbre en los ciudadanos por no tener vigente el documento que les permite salir del país y visitar otros territorios.

Mientras se define la compañía que continuará con la impresión de los documentos, en diferentes sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores del país se han registrado largas filas de ciudadanos que buscan expedir o renovar su pasaporte.

Falsos tramitadores de pasaportes

Al mismo tiempo y en medio de esa coyuntura, los ciudadanos han denunciado que falsos tramitadores están engañando a ciudadanos ofreciéndoles sacar su pasaporte en minutos a cambio de una considerable suma de dinero.

Los tramitadores han venido haciendo las falsas ofertas por medio de redes sociales, esto garantizándoles a los ciudadanos el agendamiento de la cita en la Cancillería para expedir o renovar el pasaporte.

“Se sacan citas para el pasaporte de un día para otro, en la ciudad de Bogotá. Pagas cuando ya esté lista, no lo pienses más, saca tu cita”, se lee en una publicación en la red social Facebook.

En otra publicación se ofrece: “Tramita tu pasaporte colombiano en menos de 24 horas, acá en Bogotá, para colombianos únicamente con tu cédula. Si eres extranjero nacionalizado debes de tener cédula colombiana”.

Los ciudadanos han venido denunciando los hechos, pero también han cuestionado el trámite de la Cancillería en el agendamiento de las citas.

“Se aprovechan de la oportunidad de las personas, muy mal hecho, las autoridades deberían retomar represarías sobre eso”, afirmó un ciudadano que ha acudido a la Cancillería en búsqueda de una cita.

La promesa es falsa y el trámite puede tardar días, pero muchos, en su afán de conseguir pronto el documento, han caído en el engaño.

“Se aprovechan y los de adentro aprovechan porque eso solitos no lo inventan, eso tiene que ser un juego entre varias personas”, afirmó una ciudadana.

Otro ciudadano aseguró: “Les dan la oportunidad de ganar dinero y tienen la ‘flecha’ adentro para poder hacer las cosas. Yo no los pago, he solicitado las citas, pero yo no los pago”.

La recomendación de las autoridades a los ciudadanos el alertar ante cualquier tipo de sospecha o hecho que evidencie que se trataría de esos falsos tramitadores. El procedimiento de agendamiento en la Cancillería es personal y no lo pueden hacer terceros.