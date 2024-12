Familia de Yelena Arboleda denuncia que a un mes del feminicidio no hay capturas ni dictamen de Medicina Legal

El pasado 14 de noviembre se conoció el crimen contra Yelena Stefi Arboleda, hermana de la boxeadora olímpica Valeria Arboleda, quien fue asesinada en el barrio Las Cruces, en el oriente de Bogotá.

Un mes después, la familia de la joven de 25 años denuncia que no hay ningún avance en el proceso. A pesar de que los presuntos responsables el feminicidio fueron identificados, ninguno ha sido capturado.

Valeria, la hermana, asegura que ha habido varios cambios en el fiscal del caso y que el dictamen de Medicina Legal no ha sido entregado.

Ante las dilaciones y demoras en la investigación, la familia de Yelena pide que se haga justicia y que no se olvide el caso de la joven que habría sido asesinada de un golpe con un objeto contundente.

Feminicidio de Yelena Stefi

Los hechos ocurrieron sobre la madrugada del 11 de noviembre, cuando Yelena o Naomi, como era conocida, salió de una fiesta y fue perseguida por dos hombres. Al parecer, la habrían acosado y golpeado en la cabeza con un ladrillo.

Su cuerpo fue hallado a pocas cuadras de su casa.

De acuerdo con la hermana de la joven, de las 21 cámaras instaladas en el sector donde ocurrió el crimen, solo funcionaban ocho.

¿Qué se sabe del crimen de Yelena Arboleda?

Aunque los hechos aún son materia de investigación, testigos de lo sucedido aseguran que la joven iba llegando a su casa cuando fue abordada por un grupo de hombres.

Al parecer, Yelena habría sido acosada e interceptada por estos sujetos al salir de una reunión con amigos en la que se encontraba.

Aunque el crimen no ha sido tipificado como feminicidio, es la principal hipótesis que se maneja. No obstante, el dictamen de Medicina Legal no ha sido entregado.