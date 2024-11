Hermana de la boxeadora olímpica Valeria Arboleda fue asesinada en Bogotá: esto se sabe

El comandante de la Policía de Bogotá, general Daniel Gualdrón, confirmó este 14 de noviembre que fue asesinada Yelena Stefi Arboleda, hermana de la boxeadora olímpica Valeria Arboleda. El caso ocurrió el fin de semana pasado.

La víctima murió tras golpe con ladrillo

“El hecho de Las Cruces (localidad de Santa Fe) en la reunión que se encontraban sobre las 5:30 a.m., dentro de las indagaciones, no se tiene la trazabilidad de feminicidio. Sin embargo, no descartamos las hipótesis. Muere por un objeto contundente en una riña”, contó el general.

Adicionalmente, el comandante señaló que la mujer murió tras el golpe de un ladrillo. Antes del asesinato, la víctima estaba en un establecimiento de rumba.

Por su parte, el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que el caso se encuentra bajo investigación. También reveló que en 2024 han ocurrido 22 tipificados por la Fiscalía, cinco casos menos que en el mismo periodo de 2023: “Cada uno es una derrota para nuestra sociedad. 22 es un desastre”.

Desde el Comité Olímpico Colombiano, presidido por su presidente Ciro Solano Hurtado, hubo pronunciamiento: “Lamentan profundamente el fallecimiento de Yelena Stefi Arboleda, hermana de nuestra campeona olímpica de boxeo, Valeria Arboleda Mendoza. Que la gratitud que perdure ilumine sus corazones, recordándoles las bendiciones incluso en tiempos difíciles, y les brinde motivación para seguir adelante”.

A su vez, el Instituto de Recreación y Deporte se pronunció al respecto: “Hoy especialmente rechazamos la violencia contra la vida de Yelena Stefi Arboleda Mendoza (…) Rechazamos este y todos los hechos asociados a violencias contra niñas y mujeres, y hacemos un llamado para que nuestras ciudadanas tengan una vida libre de violencias y la garantías de vivir en una ciudad sin miedo”.

Valeria Arboleda Mendoza ganó medalla de oro en el Sudamericano Sub-14 en Chile, múltiple campeona nacional y medalla de plata en los Panamericanos Santiago 2023. Con este logro, obtuvo su cupo en los Juegos Olímpicos París 2024.

Otro hecho parecido en Ciudad Bolívar

Durante el fin de semana ocurrió otro caso similar, pero en la localidad de Ciudad Bolívar.

La Policía informó que el domingo 10 de noviembre. Una mujer se encontraba en una residencia departiendo con amigos. Uno de ellos, al parecer, le hizo un halago, lo cual presuntamente hizo que hubiese una riña con su pareja. El señalado responsable la habría apuñalado.