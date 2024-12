“Niños son raptados y asesinados con tiros de gracia”: grave denuncia de la Federación de Víctimas de Colombia

La desaparición y asesinato de menores en el departamento del Cauca ha encendido las alarmas en Colombia.

Grave denuncia de la Federación de Víctimas de Colombia sobre niños en el Cauca

La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, junto a líderes sociales de la región, han elevado su voz de preocupación ante una situación que describen como inaceptable.

Según las denuncias, cada día, al menos un niño desaparece en el Cauca, siendo raptados desde los alrededores de sus escuelas para luego caer en manos de grupos criminales.

Estos menores, afirman los denunciantes, son utilizados como “instrumentos de guerra”.

Las últimas semanas han sido especialmente críticas. Líderes de la zona revelan que han contabilizado al menos siete niños asesinados durante este periodo.

“Hemos manifestado que son raptados de sus colegios, unos son llevados a la fuerza”, señaló un líder social que ha pedido mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Estas situaciones terminan, escalofriantemente, con los cuerpos de estos menores encontrados en fosas comunes, resultado de operativos militares en áreas controladas por grupos armados al mando de Iván Mordisco.

Niños en el Cauca son asesinados con tiros de gracia

La denuncia adquiere mayor gravedad al descubrirse que los niños que intentan escapar de las filas de estas guerrillas suelen ser asesinados con "tiros de gracia" para luego ser enterrados, en un intento de estos criminales por no dejar testigos de sus atrocidades.

“Son usados como instrumentos de guerra y luego, cuando ya no son útiles, son asesinados con tiros de gracia y enterrados en fosas comunes. No quieren cabos sueltos, no quieren testigos y no quieren ser luego juzgados por organismos internacionales”, advirtió Sebastián Velásquez, representante de Fevcol.

Ante estas desgarradoras situaciones, la Federación de Víctimas reclama, de manera contundente, la intervención del Estado colombiano.

“Estos terroristas y asesinos tienen que ser capturados y puestos a recaudo de la justicia. El Estado colombiano debe actuar”, añadió Velásquez.

La necesidad de proteger a los menores y evitar su reclutamiento forzado es urgente. La presión sobre el Gobierno crece, en un intento por detener esta ola de violencia que amenaza el futuro de las generaciones más jóvenes del país.