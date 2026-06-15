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Feminicidio en Ciudad Bolívar: hallan sin vida a joven de 19 años en Meissen

Al ingresar a la vivienda, los uniformados hallaron el cuerpo de la joven en una de las habitaciones.

Noticias RCN

junio 15 de 2026
12:00 p. m.
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El pasado 13 de junio, a las 10:15 de la noche, fue encontrado el cuerpo sin vida de Yuly Thalía Moreno Urueña, de 19 años de edad, en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio Meissen, localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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La comunidad denunció un posible caso de feminicidio, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación.

Patrulla alertada por la comunidad

Según el reporte oficial, una patrulla de vigilancia fue alertada por un motivo de policía en horas de la noche. Al ingresar a la vivienda, los uniformados hallaron el cuerpo de la joven en una de las habitaciones.

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La teniente coronel Natalia Boroa indicó que la investigación fue asumida por la Sijin, quienes adelantan labores de policía judicial para esclarecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho.

Investigación en curso y sin capturas

Hasta el momento no se registran personas capturadas en relación con este caso. La comunidad exige respuestas y acciones rápidas frente a lo que consideran un feminicidio, mientras la Sijin avanza en las indagaciones para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

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