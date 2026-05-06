Fenalco anuncia su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Vamos cuatro años de desprecio”

En primicia para ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, anunció que el gremio respaldará la candidatura de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en segunda vuelta.

Según comentó, la decisión nace de un análisis minucioso de la situación actual del país y una serie de conversaciones que mantuvo con la junta directiva y directivos de Fenalco en todo el país:

“Llegamos a la conclusión de que la democracia del país está en juego, es necesario un cambio de rumbo que genere esperanza y, por esa razón, estamos haciendo un llamado a todos los comerciantes, tenderos, empresarios, trabajadores y ciudadanos en general a que voten responsablemente el próximo 21 de junio por la fórmula que respeta la democracia y la Constitución: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo”, explicó.

“Cuatro años de insultos, estigmatización y desprecio”

De acuerdo con Cabal, incluso, afiliados de Fenalco hicieron la solicitud tras conocer los resultados de la primera vuelta, el pasado 31 de mayo: “Nos han pedido hacer este llamado para promover el respeto por la empresa”, precisó, y es que, según dijo:

“(Los empresarios) llevamos (enfrentando) cuatro años de insultos, de estigmatizaciones, de desprecio por el empresariado y el emprendimiento. Eso hay que corregirlo, hay que cambiar el rumbo y es algo que apoya la mayoría de los empresarios en Colombia”.

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El llamado de Fenalco al próximo presidente, sin importar el resultado:

Sin importar el resultado de las elecciones de segunda vuelta, Cabal hizo el mismo llamado al próximo presidente de la República, que ocupará el cargo entre el 7 de agosto de 2026 y el 7 de agosto de 2030:

“Lo que todos los colombianos estamos pidiendo es volver al respeto por la Constitución y la ley, volver a restablecer la seguridad en Colombia, volver a generar oportunidades para los jóvenes, más oportunidades de educación, trabajar intensamente de la mano con el sector empresarial en programas sociales de reducción de la pobreza y, ojalá, el próximo presidente, el próximo Gobierno se dejen aconsejar y escuchen las propuestas que hacemos para tener una Colombia mejor, que progrese”, indicó.