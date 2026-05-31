"Anuncio mi apoyo a Abelardo e invito a derrotar a Cepeda": Paloma Valencia

La contienda presidencial en Colombia ya tiene definidos a sus dos protagonistas para la segunda vuelta. Tras una intensa jornada electoral celebrada este 31 de mayo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los candidatos más votados del país y disputarán la Presidencia de la República en la fase definitiva de las elecciones.

El resultado dejó un panorama político de alta tensión y abrió un nuevo capítulo en la carrera por la Casa de Nariño. El candidato independiente Abelardo de la Espriella logró una votación superior a los 10 millones 300.000 sufragios, convirtiéndose en una de las principales sorpresas de la jornada por el crecimiento que registró durante la campaña.

Por su parte, Iván Cepeda aseguró su paso a la segunda vuelta con cerca de 9 millones 600.000 votos, consolidando una importante base electoral que anticipa un enfrentamiento político de gran magnitud en las próximas semanas.

¿Qué papel jugarán los votos de Paloma Valencia?

Uno de los focos de atención tras conocerse los resultados estuvo en el futuro político del electorado de Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático terminó en el tercer lugar de la contienda con aproximadamente un millón seiscientos mil votos, una cifra que podría resultar decisiva en la definición del próximo presidente.

Sobre las 6:30 p.m., Valencia apareció públicamente junto a Juan Daniel Oviedo, quien la acompañó como fórmula vicepresidencial, para entregar un mensaje dirigido a sus seguidores y al país. Durante su intervención, la dirigente reconoció el desempeño electoral de Abelardo de la Espriella y destacó el avance político alcanzado por el candidato independiente en un corto periodo de tiempo.

Además de felicitarlo públicamente, Paloma expresó de manera abierta su respaldo de cara a la segunda vuelta presidencial, dejando clara su postura frente al nuevo escenario electoral.

Se reconfiguran las alianzas rumbo a la segunda vuelta

Con los resultados ya definidos, las campañas comienzan a mover sus estrategias para ampliar respaldos y atraer sectores políticos que puedan inclinar la balanza. En ese contexto, el apoyo anunciado por Paloma Valencia aparece como uno de los movimientos más relevantes del tablero electoral.

La representante del Centro Democrático fue enfática al hacer un llamado directo a respaldar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial con el propósito de enfrentar la candidatura de Iván Cepeda.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidente, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firme al lado de las ideas, la libertad, la iniciativa privada y el cuidado de los más pobres”, dijo la representante del Centro Democrático durante su discurso.

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Con el cierre de la primera vuelta, Colombia entra ahora en una etapa marcada por las negociaciones políticas, los respaldos públicos y las disputas por conquistar a los votantes indecisos. La carrera presidencial continúa y la segunda vuelta promete convertirse en una de las más observadas y determinantes de los últimos años.