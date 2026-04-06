Sergio Fajardo revela por qué no ha podido decidir su voto para segunda vuelta

Sergio Fajardo se despidió de sus aspiraciones presidenciales luego de las elecciones de primera vuelta del domingo 31 de mayo, en las que el país decidió llevar a segunda vuelta al candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, y del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia recalcó que fue su “última campaña como candidato” y dijo sentirse en total “gratitud con toda Colombia”.

Fajardo no ha podido decidir su voto para segunda vuelta ¿Por qué?

Al preguntarle qué deberían hacer sus votantes de cara a la segunda vuelta, Fajardo recordó que “desde el partido Dignidad y Compromiso dijimos: hay libertad para votar. Lo he dicho una y otra vez, los ciudadanos y las ciudadanas son libres, no me pertenecen a mí; lo que me pertenece es el decálogo que hemos hecho, un decálogo que no es para un candidato u otro, sino para toda Colombia”.

Incluso él no ha podido decidir su voto para las elecciones del próximo 21 de junio, debido a que los candidatos De la Espriella y Cepeda no han coincidido en un debate tras la primera vuelta.

“Faltan 17 días de campaña. No hemos tenido un solo debate, no sabemos cuáles son las propuestas; entonces, yo sigo la misma línea que he seguido toda la vida… ahí estamos”, lamentó el excandidato.

El decálogo de Fajardo:

En campaña, Fajardo inscribió un comité anticonstituyente y, sobre la decisión del comité promotor de la asamblea, sugirió que: “Es un guiño para Colombia. La Asamblea Constituyente es un llamado a la guerra. Lo dije una y otra vez. De hecho, conformamos con un grupo de personas cercanas un comité de defensa de la Constitución del 91”.

Antes de dar un paso al costado de las elecciones presidenciales, Fajardo compartió su “Decálogo del Millón”. En ‘A lo que vinimos’ lo definió como el trabajo de su último año en campaña:

“Es lo que yo, durante un año, defendí, argumenté y presenté. Le decía a Colombia: voten por mí para romper la polarización y avanzar en los puntos contenidos ahí, que son 10”.