“Medida improvisada y sin sustento”: Fenalco sobre decretar el 19 de abril como día cívico

Durante el aniversario del Comando Central de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro anunció que el 19 de abril será día cívico en Colombia. Según expuso el mandatario, el propósito radica en reducir el consumo de agua y energía durante la contingencia que vive el país por los embalses.

Petro anunció que el 19 de abril será día cívico

El presidente anunció que el 19 de abril será día cívico. Sin embargo, la medida no aplica para todos los ciudadanos. El decreto aplica para las instituciones del orden nacional. Por lo tanto, las instituciones gubernamentales decidirán si aplican la medida.

De igual forma, el día cívico no cobija obligatoriamente al sector privado. En ese orden de ideas, las empresas pueden decidir si lo aplican o no. Con lo que respecta a entidades que presenten servicios esenciales, tales como la Policía, hospitales, bomberos, entre otros; operarán sin modificaciones.

RELACIONADO Presidente Petro decretó que este 19 de abril será día cívico en Colombia

La decisión de decretar día cívico ha generado varias opiniones en contra, especialmente porque la fecha coincide con el cumpleaños del presidente y el aniversario del M-19. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) se pronunció al respecto y calificó la medida como “improvisada y sin sustento técnico”.

“El 19 de abril no es un día para celebrar”: Jaime Cabal, presidente de Fenalco

El gremio consideró que una medida de este tipo requiere estudios suficientes y acompañados de cálculos técnicos para avalar su utilidad y necesidad. Por lo tanto, tomar una decisión de este tipo sin estos criterios genera suspicacias.

Fenalco reiteró su llamado permanente a preservar la estabilidad y la seguridad jurídica, único escenario en el que se pueden ejercer libre y realmente los derechos de consagración constitucional.

Adicionalmente, la agremiación solicitó claridad respecto a la medida, asegurando que el día cívico no tendría validez para mantenerse en los próximos años, debido a que el argumento para decretarlo es bajo la contingencia ambiental ocasionada por el fenómeno El Niño, la cual varía anualmente.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que “la declaratoria de un día cívico no puede implicar que en el futuro se convierta en festivo, puesto que el presidente de la República no tiene facultades para establecerlos. Los festivos están previstos en la ley 51 de 1983 y esta ley no ha sido modificada para que el día 19 de abril de 2024 se convierta en festivo”.

El gremio señaló que el Decreto 1081 de 2015 indica que decisiones de este tipo deben ser publicados al menos 15 días de antelación para que la ciudadanía pueda prepararse. Sin embargo, el anuncio de Petro no fue así.

Asimismo, Fenalco aseguró que el decreto no fue publicado en el diario oficial, lo cual iría en contra del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

“El 19 de abril no es un día para celebrar, en consecuencia, el comercio funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día. Sea esta la oportunidad para que los colombianos nos comprometamos con el ahorro de agua y energía todos los días y desde nuestros hogares, trabajos y entidades educativas”, sostuvo Cabal.