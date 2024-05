"Ministro que le de miedo, que de un paso al costado": presidente Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, brindó un discurso sobre el mediodía de este miércoles primero de mayo en la Plaza de Bolívar donde por más de una hora se dirigió a las cientos de personas que llegaron hasta el centro de la capital de Colombia y en donde envió mensaje directo a sus miembros del Gabinete.

El máximo mandatario del país aprovechó la multitud que marchó en Colombia este primero de mayo en conmemoración del Día del Trabajador para referirse a lo que fueron las movilizaciones de la oposición hace un par de semanas.

De esta manera, el presidente lanzó un mensaje claro para todos los miembros de su Gabinete respecto a acompañarlo en su lucha por el cambio y conseguir los objetivos planteados, más allá de quienes estén en contra de ellos.

“Hay que levantar la bandera del poder constituyente. Aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia, nosotros venimos a otra cosa, venimos a clavar la bandera de la justicia social y la paz total en Colombia”, dijo en un primer momento.

Enseguida, el mandatario señaló que “Este Gobierno tiene que avanzar en lo fundamental, en esas tareas. Ministro o ministra que le de miedo que de un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer”. “Ni un paso atrás”, sentenció.

Petro sobre constituyente

Finalmente, el presidente también se refirió en su discurso acerca de la posibilidad planteada sobre realizar una constituyente hace algunas semanas: “El poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali. Es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe. Yo no soy como Uribe. No soy adicto al poder”, aseguró en su discurso.