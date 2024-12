Filas interminables y viajes agotados en la Terminal Salitre de Bogotá: así está el panorama

La Terminal de Transportes Salitre, en Bogotá, enfrenta una de las jornadas más críticas de la temporada de fin de año, con miles de viajeros buscando salir hacia diferentes regiones del país.

La alta demanda de boletos ha colapsado la capacidad operativa, generando largas filas, frustración entre los usuarios y escasez de transporte hacia los destinos más solicitados.

Este 30 de diciembre, la terminal ha registrado una masiva afluencia de pasajeros que intentan viajar hacia ciudades como Cali, Pasto, Medellín, Melgar y Girardot.

Estos destinos han alcanzado una demanda tan alta que, en algunos casos, los boletos ya están agotados, dejando a muchos sin alternativas inmediatas.

En las instalaciones se observan largas filas divididas en dos grupos principales: una en el exterior, donde las personas esperan su turno para entrar, y otra más cercana a las ventanillas.

Según lo señalado por el personal de la terminal, esta división se implementó para evitar mayores aglomeraciones dentro del edificio. Sin embargo, los viajeros denuncian que la logística no ha sido suficiente para mitigar el caos.

Los testimonios de los afectados reflejan la inconformidad y el cansancio de quienes llevan horas en espera. Mario Contreras, quien planeaba viajar desde la tarde, afirmó:

No hay servicio, no hay buses, no hay salida. Nos tienen aquí parados; llevo desde las 4 de la tarde y ya son las 7. Se supone que agilizan y nos entregan facilidad de transporte.