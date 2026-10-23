CANAL RCN
Colombia Video

Exclusivo: Fiscalía allanó oficinas de directivos en cárcel de La Dorada: esto encontraron

El operativo se produce horas después de que este noticiero revelara otro escándalo en el mismo establecimiento: una posible cirugía que habría sido practicada en mayo de este año a alias Pichi.

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
07:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron en las últimas horas un allanamiento en la cárcel de La Dorada, Caldas.

Sorpresivo allanamiento a la cárcel La Dorada: ¿Qué encontraton?

El operativo tuvo una particularidad: las diligencias no se concentraron en las celdas de los internos, sino en las oficinas y los alojamientos de los directivos del establecimiento penitenciario.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron ocho millones de pesos en efectivo, representados en billetes de $100.000.

Además, fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis para establecer el origen del dinero y determinar si los elementos recopilados guardan relación con posibles hechos de corrupción.

El operativo se conoce horas después de que este noticiero revelara otro escándalo relacionado con el mismo centro carcelario: la posible realización de una cirugía en mayo de este año a alias Pichi, uno de los delincuentes más peligrosos del país, quien fue condenado a 52 años de prisión.

El inesperado cambio estético en prisión de alias Pichi, el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’
RELACIONADO

El inesperado cambio estético en prisión de alias Pichi, el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’

Según la información divulgada, para el procedimiento médico se habría autorizado el ingreso de un cirujano, auxiliares de enfermería y esteticistas. La autorización para el ingreso del personal médico fue firmada por el director de la cárcel, el mayor Edgar Pérez.

El nombre del funcionario también ha estado relacionado con otra controversia. Actualmente, la Procuraduría General de la Nación lo investiga por la polémica parranda vallenata que se realizó en la cárcel de Itagüí, establecimiento que dirigía antes de su traslado a La Dorada.

¿Qué sigue ahora?

Por ahora, el material encontrado durante el allanamiento deberá ser analizado por los investigadores, quienes buscarán establecer si existen irregularidades.

Las autoridades deberán determinar el origen de los recursos hallados y establecer si existe alguna relación entre estos hechos y las presuntas irregularidades que se investigan en el sistema penitenciario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

Prográmese: Bogotá tendrá cortes de luz en varias localidades durante el sábado 24 de octubre

Santa Marta

Tres perros fueron hallados incinerados en Santa Marta: ¿qué se sabe del caso?

Estados Unidos

Exclusivo: ¿Cómo logró salir de la cárcel alias El Mocho Olmedo? Esto revela su expediente criminal

Otras Noticias

Atlético Bucaramanga

Bucaramanga cayó ante Chicó y dio un respiro a varios equipos en la tabla de posiciones

Bucaramanga perdió su invicto ante Boyacá Chicó y dio respiro a varios equipos. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026.

Bogotá

Oficial: programación y horarios de Hip Hop al Parque 2026

Los dos días de festival, el Parque Simón Bolivar abrirá sus puertas a las 12 del mediodía y las presentaciones finalizarán a las 9:40 para facilitar el regreso a casa.

Fenómeno de El Niño

Perú registra 81 muertes por dengue en 2026 y declara alerta epidemiológica por impacto de El Niño

Icetex

Icetex anuncia reducción de intereses para 235.000 colombianos: ¿quiénes aplican?

Invima

Invima prohíbe suplemento para la caída del cabello: es popular en redes sociales