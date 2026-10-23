Exclusivo: Fiscalía allanó oficinas de directivos en cárcel de La Dorada: esto encontraron

Noticias RCN conoció que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron en las últimas horas un allanamiento en la cárcel de La Dorada, Caldas.

Sorpresivo allanamiento a la cárcel La Dorada: ¿Qué encontraton?

El operativo tuvo una particularidad: las diligencias no se concentraron en las celdas de los internos, sino en las oficinas y los alojamientos de los directivos del establecimiento penitenciario.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron ocho millones de pesos en efectivo, representados en billetes de $100.000.

Además, fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis para establecer el origen del dinero y determinar si los elementos recopilados guardan relación con posibles hechos de corrupción.

El operativo se conoce horas después de que este noticiero revelara otro escándalo relacionado con el mismo centro carcelario: la posible realización de una cirugía en mayo de este año a alias Pichi, uno de los delincuentes más peligrosos del país, quien fue condenado a 52 años de prisión.

Según la información divulgada, para el procedimiento médico se habría autorizado el ingreso de un cirujano, auxiliares de enfermería y esteticistas. La autorización para el ingreso del personal médico fue firmada por el director de la cárcel, el mayor Edgar Pérez.

El nombre del funcionario también ha estado relacionado con otra controversia. Actualmente, la Procuraduría General de la Nación lo investiga por la polémica parranda vallenata que se realizó en la cárcel de Itagüí, establecimiento que dirigía antes de su traslado a La Dorada.

¿Qué sigue ahora?

Por ahora, el material encontrado durante el allanamiento deberá ser analizado por los investigadores, quienes buscarán establecer si existen irregularidades.

Las autoridades deberán determinar el origen de los recursos hallados y establecer si existe alguna relación entre estos hechos y las presuntas irregularidades que se investigan en el sistema penitenciario.