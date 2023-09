Fiscalía imputará cargos a la fiscal Angélica Monsalve por presuntos actos de corrupción

La Fiscalía General anunció que se le imputarán cargos a la fiscal Angélica Monsalve por presuntos actos de corrupción. La fiscal sería imputada como posible responsable de los delitos de concusión.

Según el órgano de control, se recopilaron las pruebas suficientes que evidenciarían que Monsalve solicitó dinero a cambio de favorecer una investigación que tenía a cargo.

Lea también: Condenan a 20 años de prisión a exdetective del DAS por el crimen de Carlos Pizarro

"Fueron recopilados elementos de prueba suficientes para inferir que la fiscal delegada ante los jueces del circuito, Angélica María Monsalve Gaviria, solicitó en el 2022 a través de un tercero dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho", informó la Fiscalía en un comunicado.

La imputación de los cargos la hará un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ante un juez de control de garantías. La entidad ya hizo la solicitud de audiencia para que próximamente sean definidos la fecha, hora y el Juzgado que presidirá el caso.

Caso 'Carrusel de vehículos blindados'

La Fiscalía además dio a conocer que Monsalve fue citada a interrogatorio por el caso de 'Carrusel de vehículos blindados' en el cual se investigan supuestas presiones.

"Otro delegado fiscal en el marco de autonomía e independencia citó a diligencia de interrogatorio a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de 'Carrusel de vehículos blindados'", informo la entidad.

Angélica Monsalve tiene orden de captura desde Venezuela

El 23 de agosto fue enviado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela a la Embajada de Colombia un oficio en el que se hace referencia a 26 folios que contienen un pronunciamiento fiscal sobre la solicitud de asistencia mutua en materia penal librada frente al expediente en contra de Monsalve.

Lea además: El video publicado por la fiscal Angélica Monsalve que cambiaría la versión de Catherine Juvinao

En los documentos presentados por Venezuela se habla de la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y estafa, por lo que la Fiscalía venezolana habría solicitado su captura. Los folios sostienen que el 4 de julio de 2016 fue publicada una notificación roja de Interpol en contra de la ciudadana, la cual fue solicitada ante el mismo Juzgado 14º de primera instancia.

Pelea entre Angélica Monsalve y Catherine Juvinao

Hace algunos días la fiscal Monsalve y la representante del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, sostuvieron una pelea debido a un audio que se conoció de la congresista el cual, supuestamente, fue filtrado por la fiscal.

Juvinao aseguró que había sido grabada a escondidas por Monsalve para desprestigiar su carrera, sin embargo, la fiscal hizo público un video en el que se le ve a la representante mirar a la cámara siendo consiente de que esta siendo filmada.

Le puede interesar: JEP abre caso 11 para investigar violencias basadas en género durante el conflicto armado

"Ante las falsas acusaciones de Cathy Juvinao, lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quien se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi contra. Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas. Deje el show y respete la curul que ocupa", afirmó Monsalve en su cuenta de X.