El video publicado por la fiscal Angélica Monsalve que cambiaría la versión de Catherine Juvinao

La denuncia hecha por la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien aseguró haber sido grabada ilegalmente por la fiscal Angélica Monsalve con la intención de desprestigiarla ante la opinión pública sigue generando comentarios en redes sociales.

Según la denuncia de Juvinao, la conversación que tuvo con Monsalve fue informal y la grabación se habría dado sin que la representante se hubiera dado cuenta, sin embargo, la fiscal publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se evidencia que la Juvinao sabía que la estaban filmando.

"Ante las falsas acusaciones de Cathy Juvinao, lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quien se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi contra. Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas. Deje el show y respete la curul que ocupa", afirmó Monsalve en su cuenta de Twitter.

En el video se le ve a la representante mirar a la cámara con la cual Monsalve la estaba grabando mientras sostenían la conversación de los proyectos de vida que tenía Juvinao.

Juvinao responde al video de Monsalve

La representante respondió el video publicado por Monsalve y aseguró que sabía que esa no era la única grabación que tenía de lo que habían conversado en diferentes ocasiones.

"En mi vida me he visto tres veces con usted. Dos ocasiones en 2022 y una en 2023, la última con fecha del 14 de julio en mi propia casa en Bogotá. Así pues, no tenía claro a cuál de estas tres fechas se referían las filtraciones que usted hizo", afirmó Juvinao en su cuenta de Twitter.

Y reiteró: "Espero que usted sea consciente de lo grave (y delictivo) que supondría una grabación de su parte sin mi consentimiento, y más aún una filtración alterada y amañada. Usted como fiscal sabe de las gravísimas implicaciones que eso podría tener".

La representante nuevamente cuestionó la filtración del audio del video y aseguró que este tipo de hechos desprestigian su imagen.

"No es un buen mensaje de su parte abusar de otros ciudadanos, asaltarlos en su buena fe y hacer uso inapropiado de conversaciones en espacios privados. Eso genera muchas inquietudes frente a su forma de proceder como servidora pública. Yo creo que usted es una mujer inteligente que puede dar un mejor ejemplo", afirmó Juvinao.

Pese a la publicación del video, la representante ha asegurado que existen más conversaciones en las cuales habían hablado sobre política y el Gobierno, por eso su molestia con Monsalve.

Por su parte, Monsalve cuestionó lo que ha venido haciendo Juvinao: "La que cualifica el servicio público, la que me difama, la que me injuria, la que me llama CÍNICA. Pretende con su estilo de una dictadora, amenazarme con tirarme encima el sistema judicial tanto en lo penal como en lo disciplinario".

Y reiteró Monsalve: "No tenemos noticias de la denuncia que está obligada a interponer por los ofrecimientos que le hicieron. Muy segura usted, que la Corte Suprema nada le hará. En mi criterio, usted representa todo lo malo de este país, como si viviéramos en una dictadura".

Después de la publicación del video, la representante ha recibido críticas y apoyos sobre todo lo que ha ocurrido con la fiscal.