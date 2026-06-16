Luto en Colombia: murió una de las actrices más icónicas y reconocidas

La industria de la actuación está de luto en Colombia porque se confirmó la muerte de una de las actrices más reconocidas.

Flor María Vargas, que nació un 24 de mayo de 1928 en Bogotá y trabajó en producciones como 'El capo', 'Aquí no hay quien viva' y 'En los tacones de Eva', murió a los 98 años.

El deceso ocurrió el sábado 13 de junio de 2026 y fue confirmado por la organización Actores Sociedad Colombiana de Gestión.

Este fue el sentido mensaje tras la muerte de Flor Vargas, la reconocida actriz de Colombia

Mediante un mensaje en redes sociales, la organización Actores Sociedad Colombiana de Gestión exaltó el legado de la actriz Flor Vargas y envió sus condolencias.

"Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana. El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban a cualquier escenario", escribieron.

"Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz", concluyeron.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Flor Vargas, la icónica actriz de Colombia?

Por ahora, no se ha confirmado la causa exacta de la muerte de la actriz Flor Vargas.

Sin embargo, sí se ha conocido que en el último tiempo presentó problemas de salud que, incluso, afectaron su movilidad.

"Gracias, señora Flor, por todos los ratos que nos entretuviste", "que goces en el paraíso celestial", "paz en su tumba", "te escuché desde muy pequeña en radio", "fuiste mi amiga y protectora en la juventud, "qué gran actriz", "Dios la reciba", "todo mi respeto y solidaridad con su familia", "qué dolor" y "su voz siempre fue inconfundible", han sido algunas de las reacciones.