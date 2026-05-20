Murió reconocida actriz de manera inesperada: tenía tan solo 25 años

La industria del cine está conmocionada debido a que se confirmó el deceso de una actriz que, a raíz de su talento, se había perfilado como una de las mejores promesas de Alemania.

Luna Jordan, que sería protagonista en Hamburg Days, la serie que contará los primeros años de la icónica banda 'The Beatles', falleció a sus 25 años.

La noticia fue confirmada el pasado 18 de mayo de 2026 por 'Players', la agencia que representaba a la artista.

¿Qué informó 'Players', la agencia que representaba a Luna Jordan tras la muerte de la actriz?

La agencia 'Players' manifestó que la actriz Luna Jordan falleció de manera inesperada y repentina.

Además, también comunicó que los familiares de la artista quieren privacidad y respeto para enfrentar el duelo.

En medio de esa coyuntura, la serie Hamburg Days, en un acto de condolencias, detuvo sus grabaciones por un tiempo indefinido.

La Academia de Cine de Alemania lamentó la muerte de la actriz Luna Jordan

La Academia de Cine exaltó el talento de Luna Jordan y se solidarizó con sus familiares.

"Con gran tristeza, le decimos adiós a Luna Jordan. Ella fue una extraordinaria joven actriz que nos impresionó con su especial presencia, además de su clara actitud y coraje. Extrañaremos su perspectiva sobre el cine y la industria", comenzaron expresando.

"Hace cuatro semanas, aceptó la invitación para convertirse en miembro de la Academia Alemana de Cine. Estábamos felices y orgullosos de ello y habíamos esperado con ansias las experiencias compartidas y el intercambio. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos los que están cerca de ella", se concluyó.