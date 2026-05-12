Tragedia: murió reconocida actriz tras ser arrollada por una moto en medio de una grabación

La actriz fue trasladada a un hospital cercano, pero falleció al poco tiempo.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
12:11 p. m.
En Rusia hay una profunda conmoción porque una actriz y modelo de ese país murió en medio de un trágico accidente.

El 5 de mayo de 2026, Ksenia Dobromilova, que también era reconocida por su trabajo como modelo e influencer, se encontraba en la vía Bolshaya Dorogomilovskaya, en Moscú.

Sin embargo, en cuestión de segundos fue embestida por una moto que circulaba por esa zona y quedó con heridas graves que terminaron causando su muerte.

¿Cómo sucedió el accidente en el que murió Ksenia Dobromilova, la reconocida actriz de Rusia?

Ksenia Dobromilova era una mujer de 34 años apasionada por el motociclismo y, por lo tanto, de acuerdo con lo que se ha conocido, se encontraba grabando acrobacias para un blog.

No obstante, mientras que ella estaba situada en uno de los costados de la vía, un motociclista identificado como Maxim Zaviryukha perdió el control, la atropelló de frente y no solo le causó múltiples fracturas, sino que también un trauma en su cráneo.

Tras lo sucedido, las personas presentes en el lugar se comunicaron de inmediato con un grupo de paramédicos y la actriz Ksenia Dobromilova fue trasladada a un hospital cercano.

Pero, a pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud desmejoró de manera paulatina hasta que sus signos vitales dejaron de responder.

¿Qué acciones legales se han tomado con el motociclista que arrolló a la actriz Ksenia Dobromilova?

Las autoridades rusas iniciaron una investigación exhaustiva tras la muerte de Ksenia Dobromilova y están tratando de determinar si Maxim Zaviryukha, el motociclista implicado en el accidente, incumplió las reglas de tránsito.

Asimismo, la Policía de Rusia está esclareciendo si no estaban garantizadas las medidas de seguridad correspondientes para la grabación y, mientras tanto, Zaviryukha tendrá que acatar una medida de prisión domiciliaria.

"Esto es una gran pena", "que en paz descanse" y "mi más sinceras condolencias", han sido algunas de las primeras reacciones en redes sociales.

