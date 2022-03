EE. UU. formalizó la solicitud de extradición del hermano de Piedad Córdoba

Este 23 de marzo el Departamento de Estado de Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición contra el hermano de la senadora Piedad Córdoba. Se trata de Álvaro Córdoba, quien fue capturado el 2 de febrero de 2022 por supuestos nexos con las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.

Según las pruebas que tiene una corte del Distrito Sur de Nueva York, Córdoba deberá responder por tráfico de cocaína y armas.

Capturan al hermano de Piedad Córdoba

El pasado 2 de febrero fue capturado Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba, por presuntos nexos con el narcotráfico. La aprehensión se habría dado en Medellín, durante la noche.

Según se conoció, en el proceso también fueron arrestadas otras dos personas que, al parecer, estarían involucradas.

El parte de las autoridades indicó que Álvaro Córdoba Ruiz, Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena fueron capturados con fines de extradición por miembros del grupo SIU de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Piedad Córdoba sobre captura de su hermano

A través de su cuenta de Twitter, Piedad Córdoba se pronunció sobre la captura de su hermano Álvaro Córdoba.

Ante el hecho, Córdoba señaló que se trata de una persecución política en contra de ella y de su familia, y aseguró que no existen pruebas que demuestren que su hermano pueda estar vinculado con un delito de narcotráfico.

Asimismo, calificó lo sucedido como un “montaje judicial”, añadiendo que ya se ha presentado ante la Comisión de la Verdad para denunciar “sucesivos montajes” en su contra que aún no se han esclarecido. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va a amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”, añadió.

Finalmente, denunció que su hermano fue capturado el día 2 de febrero, pero que fue retenido y aislado hasta el 3 de febrero “por razones desconocidas”.

