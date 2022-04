“A pesar de que rechazó mi abrazo, este país se construye con amor”: Francia Márquez a Marbelle

Tras la polémica encendida en los últimos días a raíz de un trino racista publicado por la cantante Maureen Belky Ramírez, mejor conocida como Marbelle, en contra de la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, usuarios en redes sociales y diferentes sectores políticos se pronunciaron.

Asimismo, la abogada, lideresa social y ambientalista, Francia Márquez, respondió a través de su cuenta de Twitter y en medios de comunicación con un particular mensaje de reconciliación, en el que le enviaba “un abrazo ancestral” a Marbelle, invitándola a sanarse y a “construir desde la diferencia y el amor”.

Ante la respuesta de Francia, la cantante de tecnocarrilera indicó en su cuenta de Twitter que no le interesaba abrazar, “ni ancestralmente”, a la lideresa, calificando las palabras de Márquez como “el abrazo de Judas”.

“Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”, trinó la cantante.

Por su parte, y ante lo expresado por Marbelle frente a su comentario, Francia Márquez insistió en que para ella el camino es el amor, aunque haya “rechazado el abrazo ancestral” que le envió. Además, indicó que en algún momento tendrán que encontrarse y que no tiene nada en contra de la cantante.

Por otra parte, frente a la posibilidad de un segundo acercamiento entre el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, con el candidato Gustavo Petro, la candidata vicepresidencial señaló que es hora de “superar ese tema”, haciendo un énfasis en el manejo que los medios de comunicación le han dado a la posible alianza.

Agregó que ya va “bastante tiempo dándole al tema de Gaviria” y que Petro deberá reunirse con quien sea necesario, mientras que su prioridad es visitar los territorios, a las comunidades y reunirse con las mujeres, jóvenes y diversidades para “ganar las elecciones en primera vuelta”.

Finalmente, calificó las “excusas públicas” hacía Gaviria como una “suposición”, recalcando que ella no tiene nada de qué excusarse y que, ni Petro ni el Pacto, le han hecho entender que sea una obligación para poder sentarse con el expresidente o con cualquier sector que pretenda unirse a la coalición y "construir colectivamente desde la necesidad de transformar el país".