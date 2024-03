¿Cómo están las fuerzas políticas ante la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente?

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sigue generado todo tipo de reacciones y debates en la coyuntura política.

Desde que el presidente hizo la propuesta, el mandatario ha venido añadiéndole explicaciones e ideas a lo que sería convocar la constituyente. Petro aseguró que no está buscando reelegirse, sino garantizar la solución de los problemas de los colombianos.

¿Para qué hacer una Asamblea Nacional Constituyente?

Según argumentó el presidente, un proceso de Constituyente permitiría garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, en particular de la reforma agraria, y garantizar derechos básicos como lo es el agua y la salud, entre otros.

“Recuperar los objetivos de la constitución del 91, contrarreformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción”, aseguró el presidente Petro.

El presidente también insistió en la importancia de lograr un ordenamiento territorial y en, según el presidente, separar la política de la financiación privada.

“Proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía”, concluyó Petro.

¿Cómo están las fuerzas políticas para lograr una Asamblea Nacional Constituyente?

Desde todas las orillas políticas ha habido pronunciamientos y reacciones a la propuesta del presidente Petro, una de las que más causó sorpresa fue la del exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien aseguró que le parecía una muy buena idea.

“Apoyemos la Constituyente de Petro no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Tiene razón el presidente Petro es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de colombianos, no solo los afiliados a Fecode, la USO o los militantes de la primera línea”, afirmó Vargas Lleras.

Por su parte, el expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, rechazo la propuesta.

“La inestabilidad Constitucional, la inseguridad jurídica, impiden echar raíces sólidas de progreso. Los ajustes, sean Constitucionales, legales, administrativos, que son la savia vital de la democracia, no pueden ser remplazados por el ultimátum de imposición o destrucción. Los jóvenes no necesitan incertidumbres constitucionales”, afirmó Uribe.

El senador Humberto de la Calle manifestó: “La Constituyente de Petro puede ser el peor tiro en el pie de la historia: puede impulsar el péndulo a la derecha, más allá de lo impredecible”.

El líder político de Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, expresó: “No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”.

Por el lado de la colectividad política del Gobierno, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, manifestó que la propuesta del presidente no busca extender el periodo presidencial.

“Buscamos que se cumpla lo pactado en el 91 y avanzar en un Acuerdo Nacional: garantizar los derechos básicos de la gente carcomidos por la corrupción, la captura de los derechos de la gente por el establecimiento y la guerra”, afirmó Pizarro.

¿El presidente utilizará los mecanismos contemplados en la Constitución?

En La Mesa Ancha de Noticias RCN se analizó si el presidente Petro utilizará los mecanismos contemplados en la Constitución.

Por su parte, el analista Jorge Iván Cuervo expresó que el mandatario ha venido explicando la idea, sin embargo, reiteró que la propuesta debe pasar por el Congreso de la República.

“Una Asamblea Constituyente tiene que pasar por el Congreso, el presidente hablaba de otra figura de la participación ciudadana, de unos cabildos abiertos, esos están contemplados también en la ley de participación de ciudadana, pero eso no está para temas nacionales”, expresó Cuervo.

Por su parte, la analista Juana Afanador expresó que “El debate se está dando de una manera álgida, muy agresiva dentro de los campos políticos”.