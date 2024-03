"No envilezca la democracia": Iván Name le respondió al presidente Petro por propuesta de Asamblea Constituyente

El presidente del Senado, Iván Name, le respondió a Gustavo Petro sobre propuesta de una Asamblea Constituyente: “Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia”.

#Noticia | El presidente del Senado, Iván Name, respondió a Gustavo Petro sobre propuesta de constituyente: “Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca… pic.twitter.com/77Vcn3n4q8 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 18, 2024

"Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente": presidente Gustavo Petro

Durante un evento celebrado en Cali el pasado 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro le abrió la posibilidad a una Asamblea Nacional Constituyente.

Petro cuestionó la situación actual de sus reformas, las cuales han tenido varios obstáculos en el trámite legislativo; por lo que planteó la idea de una Asamblea Constituyente. El evento fue la 'movilización por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz', el cual contó con la participación de la Minga.

Por un lado, el mandatario criticó a las instituciones del país de "no ser capaces de estar a la altura de las reformas", por lo cual dijo que el pueblo no puede ser el que se arrodille derrotado. "Por tanto, si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar", afirmó.

Esta idea no pasó desapercibida y generó varias opiniones, principalmente a los alcances que puede llegar a tener una Asamblea Constituyente en Colombia.

"No envilezca la democracia": respuesta de Iván Name

Durante la sesión del 18 de marzo en el Capitolio, el presidente del Senado, Iván Name, no se guardó nada y se refirió sobre esta polémica propuesta. El congresista se mostró en contra de la idea, asegurando que sería "demoler la República y la democracia". En ese orden de ideas, la propuesta sería un golpe institucional.

"No se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana"

Acto seguido, Name aseguró que Petro recibió un mandato de cuatro años por elección popular, por lo que debe respetarlo y no querer modificarlo. "Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. Pensó usted (Petro) que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer", afirmó Name.

Por último, el presidente del Senado dijo que espera "prontamente que la Corte Suprema sea la que diga la última palabra y no las redes sociales auspiciadas por algunos sectores".