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Ya empezó El Niño: estos son los primeros lugares del mundo que comenzarán a sentir sus efectos

La NOAA confirmó el inicio del fenómeno climático con impacto global en lluvias, sequías y temperaturas extremas.

Fenómeno de El Niño
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 11 de 2026
11:37 a. m.
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El fenómeno de El Niño ya está en marcha, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Se trata de un evento climático natural que ocurre en el océano Pacífico ecuatorial y que altera los patrones del clima a nivel mundial, generando variaciones en las lluvias, los vientos y las temperaturas.

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Las autoridades meteorológicas advierten que este nuevo episodio podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde 1950, con efectos que se extenderían a diferentes regiones del planeta.

¿Qué tan fuerte será el fenómeno de El Niño en esta temporada?

De acuerdo con el último informe de la NOAA, ya se han registrado condiciones propias del fenómeno, evidenciadas por el aumento de las temperaturas en la superficie del mar en el Pacífico por encima de lo habitual.

La entidad señaló que este comportamiento confirma el inicio del evento climático, el cual tiende a intensificarse progresivamente en los próximos meses.

Los científicos estiman que existe un 63% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad fuerte entre noviembre y enero, lo que lo ubicaría entre los episodios más potentes desde que se tienen registros oficiales en 1950.

¿En qué regiones del mundo se sentirá primero?

Aunque El Niño afecta el clima global, sus impactos iniciales suelen sentirse con mayor fuerza en zonas específicas del planeta.

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Entre las regiones más afectadas se encuentran partes de la Amazonía, Indonesia y Australia, donde se suelen presentar sequías prolongadas. También se registran alteraciones en los monzones de la India y cambios en los regímenes de lluvia en distintas zonas tropicales.

¿El fenómeno de El Niño podría aumentar el calentamiento global?

Los expertos advierten que El Niño se suma al calentamiento ya existente del planeta debido a la quema de combustibles fósiles, lo que podría intensificar los registros térmicos globales.

De hecho, algunos climatólogos temen que 2027 pueda convertirse en uno de los años más cálidos jamás registrados si el fenómeno mantiene su intensidad y se combina con el cambio climático actual.

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