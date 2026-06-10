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Exministro de Minas llama a adelantar una hora el reloj de cara al fenómeno de El Niño

Organizaciones advierten que podría ser el mayor fenómeno de El Niño de los últimos 140 años y sus efectos podrían extenderse hasta 2027.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

junio 10 de 2026
04:14 p. m.
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De cara a un fenómeno de El Niño que, según entidades que monitorean el clima, podría ser un Súper Niño, con efectos fuertes o muy fuertes en lo que resta de 2026, el exministro de Minas Amylkar Acosta hizo un llamado a implementar medidas urgentes para evitar el colapso del sistema energético.

“Advertidos estamos por los principales centros meteorológicos a nivel mundial y fue ratificado por el Ideam en Colombia que vamos a tener el próximo semestre un Súper Niño, un Niño de gran intensidad que se podría prolongar en el tiempo”, recordó en un video en el que presentó tres estrategias que el país ya ha adoptado con anterioridad.

De acuerdo con Acosta, “es menester que, desde ya, se tomen las previsiones y las medidas tendientes a prevenir y a mitigar sus devastadores efectos (…) como lo ha dicho la empresa que opera y administra el sistema interconectado nacional, en condiciones de hidrología crítica, como la que tendremos con el fenómeno de El Niño, Colombia no tiene la suficiente capacidad para satisfacer la demanda de energía en el país”.

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Demanda de energía en las horas pico podría representar un problema para el país:

De acuerdo con el exministro de Minas, en hora pico, se estima que el país podría tener una demanda de “262 gigavatios hora/día y solo se estaría en capacidad de satisfacer el 90% de esa demanda. Es decir, que tenemos un descalce del 10%”.

Es así que llamó a adoptar, nuevamente, la llamada “Hora Gaviria” de inicios de la década de los 90, para evitar que el sistema energético colapse en las denominadas horas pico:

“Para poder responder a ese desafío estamos planteando tres propuestas. La primera de ellas, como ya se hizo en 1992 y 1993, es adelantar la hora para efectos de la jornada laboral y la jornada lectiva, con el fin de aprovechar mayormente la luz solar. Con ello se tendría un ahorro importante en el consumo de energía en horas pico, que es cuando tenemos la situación más desafiante”.

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Otras propuestas de Acosta para hacer frente al fenómeno de El Niño en Colombia:

También el exministro Acosta propuso retomar los beneficios tarifarios de 2015 para incentivar el ahorro de energía, descontando 450 pesos de la factura por cada kilovatio ahorrado o sumando 450 a hogares que estén consumiendo energía en exceso.

Y, finalmente, llamó a tomar medidas que promuevan un mayor consumo en horas valle y un menor consumo en horas pico, “de tal manera que parte del consumo de energía en horas pico se pueda desplazar hacia las horas valle” gracias a incentivos en la tarifa.

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