Gobernador de Meta pide militarizar vías tras atentado en peaje Boquerón

El peaje Boquerón, en la vía Bogotá - Villavicencio, fue blanco de un atentado terrorista con tres artefactos explosivos. Dos funcionarios de la concesión resultaron heridos. Las autoridades determinaron que no fue un explosivo artesanal, sino granadas, las que fueron dejadas o arrojadas en la zona.

El gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, rechazó este nuevo atentado terrorista y recordó hace algunas décadas las pescas milagrosas y otros horrores que tuvimos que vivir los graneros en este corredor vial.

“Es doloroso genera como impotencia porque hace por lo menos dos décadas no teníamos esta situación. El corredor de la vía Bogotá - Villavicencio fue un corredor que el frente 53 le puso horarios, le puso control, no queremos regresar a esa época y esto es un campanazo. Lo mismo que advertimos del Cañón del Duda, del Páramo de Sumapaz, es lo mismo que está pasando hoy. Yo no dudo que los responsables también pueden ser las disidencias de las Farc”.

Además, señaló que hace algunos años con la militarización de la vía se garantizó el tránsito. Pidió al ministro de Defensa apersonarse del caso.

¿Cómo fue el atentado en el peaje Boquerón?

Sobre las 2:00 a.m. de este lunes 11 de diciembre tres explosiones provocadas con granadas en el Peaje Boquerón daban cuenta de un ataque terrorista. Las cámaras de seguridad registraron el ataque con diez segundos de diferencia: uno en la parte trasera del peaje y una justo al lado de la primera taquilla ingresando a Bogotá.

“Hemos destacado un grupo de investigadores de Policía Judicial quienes en compañía de Policía de inteligencia están en el lugar adelantando todas las actividades de actos urgentes”, señaló el coronel Andrés Serna Bustamante, comandante de la Policía de Cundinamarca.



Como resultado del ataque, dos trabajadores resultaron heridos. A través de un comunicado, la concesión rechazó el atentado: “lamentamos profundamente que estas personas, un cajero del peaje y un tripulante de la ambulancia, hayan resultado afectadas por este hecho tan desafortunado”.

Durante la mañana un equipo especializado de expertos del búnker de la Fiscalía y la Policía Antiexplosivos adelantaron labores investigativas y recolección de pruebas. Las afectaciones físicas se la llevaron una de las casetas y un predio en donde hay trabajos administrativos.

Los usuarios del peaje exigieron mayor seguridad sobre todo en la madrugada. A raíz de los hechos se reforzará el dispositivo de seguridad en el peaje que comunica los departamentos de Cundinamarca y Meta.

Recompensa por atentado a Peaje Boquerón

Tras el consejo extraordinario de seguridad se dobló la recompensa para dar con los responsables del ataque. Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos por información.

También la alcaldesa de Bogotá Claudia López a través de sus cuentas de X mencionó que acompaña a las personas de Cundinamarca, a los trabajadores, rechazó el hecho e hizo énfasis en que hay que mejorar las condiciones de seguridad que actualmente está teniendo el Gobierno Nacional en las vías principales.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que se está investigando quién pudo ser el responsable, si se habría tratado de un grupo al margen de la ley, delincuencia común o grupos armados.

“Hoy podemos decir que en unos videos se ha evidenciado la utilización de granadas, lo cual nos genera preocupación y nos genera por supuesto la premisa y la premura de poder establecer si se trata de delincuencia común o por el tipo de artefacto utilizado, de grupos armados al margen de la ley. Insistimos trabajo inmediato en territorio”, dijo García.