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Exministro Ocampo reveló cuándo se le salieron de control las finanzas del país a Gustavo Petro

El primer ministro de Hacienda del gobierno Petro advirtió que será imposible gobernar sin una nueva reforma tributaria ante el déficit existente.

Yhonay Díaz

septiembre 04 de 2026
11:03 a. m.
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El déficit fiscal alcanzó niveles históricos que podrían amenazar la gobernabilidad del país, advirtió el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

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El economista, quien fue el primer jefe de la cartera económica bajo la administración de Gustavo Petro, identificó que en 2024 las finanzas públicas perdieron el control.

El único año que bajó fue el año 2023, pero después de eso ha sido realmente muy alta y es posible que este año lleguemos más bien como al 7%.

Ocampo se refirió a la magnitud del déficit en relación con el Producto Interno Bruto y destacó que durante su gestión logró reducirlo significativamente mediante una reforma tributaria y el ajuste del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que en 2022 había alcanzado un déficit de $37 billones.

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Así se embolataron las finanzas del país en el gobierno Petro

Tras su salida del ministerio, Ocampo señaló que las finanzas se deterioraron nuevamente y atribuyó este descontrol a bastantes decisiones de gasto del gobierno anterior, específicamente "la cantidad de contratos a término fijo de los múltiples de contratos que se firmaron en las últimas semanas del gobierno".

Explicó que el presupuesto aumentó casi $60 billones, pero aclaró que estrictamente hablando son $30 billones más o menos de gasto adicional, descontando las amortizaciones del servicio a la deuda.

Si no hay ajustes es un déficit uno de los históricos de Colombia, sería como el 9% del producto interno bruto.

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Exministro de Petro cuestionó decisiones económicas

El economista cuestionó decisiones específicas de la administración anterior, particularmente el incumplimiento del acuerdo sobre el ajuste del ACPM.

"Le dije bueno comenzamos con la gasolina con ajustes mensuales y después se hace con el ACPM a partir de julio del 2023, pero cuando yo salí no hicieron el ajuste del ACPM", explicó, señalando que este déficit aún pesa sobre las finanzas actuales.

Frente a las propuestas del gobierno actual de reducir el déficit a 7.2% del PIB, dijo:

No veo cómo van a hacer los ajustes de gasto de una magnitud que sería de $60 o $70 billones.

El exministro señaló que cerca del 90% de los gastos gubernamentales son inflexibles por disposiciones legales, lo que requeriría reformas legislativas para modificarlos.

Yo creo que va a ser necesario hacer una reforma tributaria.

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