¿Qué tan quebradas quedaron las finanzas del país? Estas son las cuentas que preocupan al nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno recibió unas finanzas públicas que, según el representante a la Cámara Óscar Pérez, se encuentran en una situación crítica y obligarán a tomar decisiones para reducir el gasto y reorganizar las cuentas nacionales.

En entrevista con Noticias RCN, el congresista calificó como “deplorable” el estado de la economía y aseguró que el déficit fiscal, que inicialmente se calculaba en 7,8% del PIB, podría terminar acercándose al 9%.

Pérez también señaló que Colombia registra un déficit primario del 3,5%, cifra que calificó como la más alta de la historia. Pero uno de los principales motivos de preocupación está en la deuda pública.

¿Cuánto creció la deuda y por qué ahora cuesta mucho más pagarla?

Según las cifras entregadas por el representante, la deuda pública colombiana habría pasado de aproximadamente $800 billones a $1.169 billones.

El problema, explicó, no estaría únicamente en cuánto debe el Estado, sino en cuánto dinero necesita ahora para responder por esa deuda.

Pérez señaló que el presupuesto destinado al servicio de la deuda pasaría de alrededor de $100 billones en 2026 a $155 billones en 2027.

Es decir, en un solo año el país tendría que destinar cerca de $55 billones adicionales para atender el pago de intereses y amortizaciones.

Para el congresista, este incremento estaría relacionado con el manejo que se hizo de la deuda pública y con el aumento de las tasas de interés.

¿Qué gastos, según Pérez, no aparecían en el presupuesto anterior?

Uno de los cuestionamientos centrales del representante está relacionado con lo que calificó como un presupuesto que no reflejaba completamente las obligaciones que tendría el Estado.

Pérez aseguró que para el próximo año Colombia tendrá que asumir compromisos que, según su versión, no estaban contemplados inicialmente.

Entre ellos mencionó la pensión de aproximadamente 100.000 personas que se jubilarían en 2027, cuyo costo estimó en $6,5 billones.

También habló de cerca de 10.000 contratos de prestación de servicios, que representarían unos $4,5 billones, además de $2 billones correspondientes al sector salud.

A esto sumó otros $37 billones relacionados con el servicio de la deuda que, según afirmó, tampoco habrían sido incluidos.

Por eso, el congresista sostuvo que el presupuesto anterior no reflejaba la totalidad de las obligaciones y que las nuevas cuentas deben construirse sobre una realidad fiscal más completa.

¿Entonces el presupuesto de 2027 será más grande?

El representante defendió que el hecho de que el próximo presupuesto tenga una cifra más alta no significa necesariamente que el nuevo Gobierno esté gastando más.

Según Pérez, la diferencia está en que la nueva propuesta incorpora obligaciones que anteriormente no estarían reflejadas de manera completa.

Lo resumió con una frase: el país pasó de un presupuesto que, en su opinión, maquillaba la situación a otro que busca mostrar las cuentas tal como están.

Además, señaló que el Gobierno ya anunció una ley de rescate económico que contempla un ajuste presupuestal de $22 billones. La intención, explicó, sería comenzar una senda de reducción del gasto y avanzar hacia un Estado más pequeño.

¿Cuánto dinero tiene Colombia para cubrir todo lo que necesita?

El panorama que describió Pérez también muestra una brecha importante entre los ingresos y los gastos del Estado. El representante aseguró que Colombia recauda aproximadamente entre $300 y $310 billones en impuestos, mientras que el presupuesto nacional ronda los $600 billones.

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Esto significa que los ingresos tributarios no serían suficientes para cubrir por sí solos las necesidades presupuestales del país.

Ante este escenario, el congresista planteó recurrir a otras fuentes de financiación, pero insistió en que también es necesario reducir el tamaño del Estado y hacer más eficiente el uso de los recursos.

¿Qué pretende hacer el Gobierno para salir de este problema?

La propuesta planteada por Pérez pasa por una combinación de reducción del gasto, reorganización del Estado, mayor eficiencia en el manejo de los recursos y búsqueda de nuevas fuentes de financiación.

El congresista también defendió mecanismos como las obras por impuestos y planteó ampliar esa lógica para que los recursos de regalías puedan traducirse en obras y proyectos regionales.

Su argumento es que el país necesita encontrar una forma más eficiente de administrar el dinero público y evitar que los recursos terminen en estructuras burocráticas o en prácticas de corrupción.