Gobierno exige al ELN levantar paro armado en Chocó

Es grave la situación humanitaria en Chocó. Son cinco municipios del sur del departamento los que están sufriendo por el paro armado que adelanta la guerrilla del ELN y los enfrentamientos entre este grupo armado y el Clan del Golfo. Las comunidades de las zonas rurales de Sipí, Istmina, litoral del San Juan, medio San Juan y Nóvita están asediadas por los criminales.

La gente está atrapada y ya no tiene comida ni atención hospitalaria. La grave situación afecta a más de 9 mil personas. En las últimas horas unas lanchas con ayuda humanitaria fueron atacadas.

Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo tienen a la población atemorizada. Desde el anonimato, describen los momentos de horror que han vivido en las últimas semanas.

“Fue muy horrible, ese poco de tiros, y no sé qué fue lo que tiraron a la casa, como que un lanzagranadas, yo no sé qué es eso... porque eso cuando estalló dejó el hueco en el cemento, me desbarató la casa”, dijo una de las habitantes afectadas.

Las restricciones a la movilidad impuestas por el ELN tienen a la comunidad entre el desplazamiento y el temor. En las últimas horas se denunció que varias embarcaciones con ayuda humanitaria fueron atacadas por los grupos armados.

El llamado al Gobierno

El llamado es al Gobierno a que atienda las necesidades de estas poblaciones y que se tomen medidas para evitar una tragedia mayor a la que viven ya cientos de familias.

Justamente, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), el Gobierno le exigió al ELN frenar el paro armado en Chocó y permitir que las personas se puedan movilizar con libertad y seguridad.

Por medio de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz expresó: “Exigimos al ELN levantar el paro armado y rechazamos estas acciones violatorias del DIH. LA OACP ha recibido información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las AGC, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo tramitadas de manera expedita”.