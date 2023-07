“Fue una reacción prudente y profesional del policía”: Gr. Salamanca tras los hechos en El Dorado

Los hechos ocurridos en el aeropuerto internacional El Dorado, que involucran a un miembro de la Policía y a un ciudadano canadiense, han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, en donde se viralizó el video de la fuerte golpiza que le propinó el extranjero al oficial.

Los cibernautas mostraron su indignación por lo ocurrido con el patrullero, quien a pesar de lo sucedido no respondió a los actos de agresión del hombre de 34 años, quien fue capturado por las autoridades tras los actos de violencia en el aeropuerto de Bogotá.

“No tienen ningún tipo de contacto anteriormente, se cruzan y de un momento a otro el ciudadano intentó quitarle el arma de dotación al policía”, aseguró el Rc. Octavio Augusto Gil.

¿Por qué se dio la agresión contra el policía?

Una de las incógnitas en torno a este caso es sobre las razones por las que el patrullero no recibió el apoyo adecuado de sus compañeros, puesto que se vio que el hombre tuvo varios minutos para poder agredirlo.

“Si hubo o no una oportuna reacción, espero revisar cámaras, no he visto cámaras. Y el coronel, comandante del aeropuerto, ha asumido la investigación para verificar si hay fallas, para corregirlas. Pero reconozco que fue una reacción prudente y profesional del policía”, aseguró el general William Salamanca, director de la institución.

Analistas de seguridad confirmaron a Noticias RCN que este tipo de violencia contra la fuerza pública no se puede repetir y que debe caer todo el peso de la ley al ciudadano, sea colombiano o extranjero, que intente agredir a un uniformado.

“El policía dispone el uso legítimo de la fuerza, dispone de dispositivos como el taser. Si hay un ciudadano que esté agrediendo a la fuerza pública, tiene que ser inmediatamente capturado y puesto a disposición de un fiscal”, aseguró Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá.

Cabe recordar que el uniformado fue traslado a un centro asistencial para un chequeo médico, mientras que el extranjero fue capturado.

Le puede interesar: Colombiana lucha por recuperar el cuerpo de su esposo, piloto fallecido en un accidente aéreo