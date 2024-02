El desacuerdo entre el Gobierno y Fedegán por la creación de “frentes solidarios”

La propuesta de Fedegán para la creación de los “Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera” ha generado revuelo al interior del Gobierno Nacional.

Mientras que el representante de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie, asegura que es una estrategia para prevenir y anticipar los delitos en contra de ganaderos y campesinos, para el Gobierno se pinta como recuerdo vivo de las Convivir.

Este martes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a esta situación durante una rueda de prensa, en donde confirmó que el Gobierno Nacional no apoya la participación de civiles para enfrentar a los delincuentes que afectan al gremio ganadero.

“Los delitos son combatidos por las autoridades, no por los particulares. El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda, ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, que esa es una forma de autodefensa con la que no estamos de acuerdo”, señaló.

Además, pidió tener en cuenta la experiencia del pasado y evitar que se reviva lo ocurrido con las Convivir, entre los 90 y los 2000.

Toda la experiencia del pasado tiene que servirnos, lo que ocurrió con las Convivir, y como se fueron transformando en los paramilitares de los años 90

Velásquez fue enfático al decir que el Gobierno no apoyará ninguna organización ciudadana que pretenda enfrentar el crimen de forma paralela a la Fuerza Pública, pues precisamente son las fuerzas del Estado las que cuentan con la potestad constitucional para llevar a cabo estas tareas.

Respecto a la propuesta de José Féliz Lafaurie, dijo que todavía “no hay una claridad respecto a qué es esa brigada de ganaderos o el frente de seguridad”, pero insistió en que “si eso implica la conformación de grupos para reaccionar frente a expresiones delictivas, no estamos de acuerdo”.

La respuesta de José Félix Lafaurie

Por su parte, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, respondió tajante defendiendo la iniciativa de conformar los “frentes solidarios”, asegurando que se trataría de una colaboración de la ciudadanía para la Fuerza Pública y que actualmente existen más de 33.000 organizaciones de estas en todo el país.

¿Por qué los campesinos no podemos? ¿Acaso tenemos que seguir permitiendo que los bandidos se sigan apoderando del territorio, para controlar sus rentas ilícitas?

Añadió que la propuesta de Fedegán busca “una relación espontánea y permanente con la Fuerza Pública”, así como con “el alcalde, el defensor del Pueblo, con el juez, el fiscal, y todos aquellos que desde las obligaciones constitucionales deben ser un muro de contención contra los bandidos en Colombia”.