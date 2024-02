"Aún persiste la zozobra, miedo y desesperación": alcalde de Sipí, Chocó, por intimidaciones del ELN

Uno de los municipios más afectados en Chocó por las intimidaciones del ELN es Sipí. En Noticias RCN conversamos con el alcalde de este municipio, Jairo Murillo, quien habló sobre la delicada situación de orden público en la región.

¿Cuál es la situación actualmente en Sipí, Chocó?

“En el municipio de Sipí 15 comunidades comprenden el monto total de 4.300 habitantes que hoy se encuentran confinados. Aún persiste la zozobra, el miedo, la desesperación por lo que se está viviendo”.

¿Desde que empezaron los diálogos con el ELN y que hay cese bilateral al fuego, han visto alguna mejoría o todo sigue igual?

“La verdad que acá en el departamento del Chocó, especialmente en el municipio de Sipí y sus alrededores, Litoral de San Juan, Medio San Juan, etcétera, hay enormes dificultades porque persisten los combates, las dificultades del orden público”.

“Entonces no podríamos hablar de mejoría porque si se está en una mesa de diálogo, se supone que en estos momentos no se debieran estar presentando las dificultades que hay en toda esta región, especialmente en el municipio de Sipí”.

¿Qué ha pasado con las ayudas del Gobierno Nacional para Sipí?

“En el día de ayer (20 febrero) se tenía previsto llevar ayudas a las comunidades, pero no se pudo por lo que está la parálisis; de hecho las lanchas están cargadas en Istmina porque vía acuática es el único acceso que tenemos a Sipí, no tenemos vía terrestre porque desafortunadamente de Cajón a Sipí son 20 kilómetros, pero no contamos con vías”.

“Si nosotros tuviéramos la vía, evitaríamos toda esa parálisis porque podríamos acceder al transporte terrestre, pero como es vía acuática, todo se nos complica”.