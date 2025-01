Gobierno va a insistir en una nueva reforma tributaria: Alexander López, director del DNP

El año pasado el Congreso de la República rechazó la ley de financiamiento, llamada reforma tributaria por varios sectores, con la que el gobierno buscaba recaudar 12 billones de pesos como parte del Presupuesto General de la Nación para este 2025.

Actualmente, el Gobierno Nacional se encuentra en un cónclave discutiendo sobre las decisiones clave para el tercer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Reiteraron que, debido al déficit de 12 billones de pesos, es necesario realizar recortes en el gasto público.

Para hablar de la situación, Noticias RCN se comunicó con Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Se habla de un recorte de 12 billones de pesos, ¿cómo se va a hacer?, ¿qué es lo que sigue?

El día de hoy vamos a socializar con los distintos sectores el proyecto de decreto de aplazamiento que significa aplazar 12 billones de pesos en los próximos meses.

El gobierno no va a descansar un solo instante hasta garantizar los recursos que permitan mantener los niveles de inversión social que estamos haciendo en el país. Como dijo el presidente Gustavo Petro, no serán las clases medias, no serán los más pobres los que paguen las malas decisiones que ha tomado el Congreso de la República.

Este proyecto decreto de aplazamiento de 12 billones de pesos busca que, a través de un nuevo proyecto de reforma tributaria o un nuevo proyecto de ley de financiamiento, nos permita tener esos recursos.

¿Ustedes van a insistir en la ley de financiamiento o en la reforma tributaria durante este año?

Tenemos todas las herramientas que nos da la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto. Nosotros no vamos a descansar hasta que podamos garantizar estos recursos porque la crisis fiscal que tiene el país no la tiene por qué pagar el pueblo colombiano y en esas rutas seguiremos trabajando.

Vamos a presentar los proyectos que tengamos que presentar en el Congreso, nosotros aspiramos que el Congreso no siga pensando que con negarse a votar este tipo de leyes o este tipo de propuestas -y que han votado ese mismo Congreso a otros gobiernos- van a destruir o dañar al presidente Petro todo lo contrario, a quien le hacen daño al pueblo colombiano.