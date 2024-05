Grupos armados en Colombia: es complicado el panorama como consecuencia de la guerra

En La Mesa Ancha de Noticias RCN hablamos sobre el difícil panorama que se vive en el país como consecuencia de la guerra, especialmente en Cauca, donde se han perpetrado varios atentados en contra de la fuerza pública.

Por una parte, desde el Ministerio de Defensa se estaría planteando la idea de que si persisten las confrontaciones en Cauca, el Gobierno incluso podría levantarse de la mesa de negociaciones.

Y el gobernador de Antioquia, departamento donde sí se mantiene el cese bilateral con el ELN y las disidencias de las Farc, manifestó que la fuerza pública tiene “las manos amarradas” para actuar incluso contra el Clan del Golfo, cuyos integrantes se estarían cambiando brazaletes para hacerse pasar por el ELN o disidentes.

Juana Afanador:

“Me parecen muy importantes las declaraciones del ministro de Defensa porque, además, dijo que si no es la base del desmantelamiento de la economía ilícita, no puede haber ningún tipo de negociación, ni se puede continuar en ningún tipo de mesa de diálogo o participar en la paz total”.

“Esto lo hemos dicho y analizado: la relación entre la lucha territorial en el Cauca por el control de los cultivos ilícitos de hoja de coca y el conflicto armado, entonces en esto tiene toda la razón de que si no va a haber una negociación en la que se acabe la producción y control territorial a través de la hoja de coca, no puede haber ningún tipo de negociación de absolutamente nada”.

“Porque va a seguir la lucha territorial que es armada, una confrontación en la que la población civil es la que queda entre el fuego. Ese es el otro problema de estas negociaciones y del conflicto armado: el Ejército se enfrenta a los grupos armados, pero es la población la que sigue quedando en la mitad”.

Jorge Cuervo:

“En cambio a mí me dejaron preocupado las declaraciones del ministro, por lo menos las entendí así: es que evidentemente en Cauca, Nariño y otras partes, la presencia de economías ilícitas es como lo estructural sumado a ausencia del Estado y a marginación social de muchas comunidades”.

“Pero decir que si el (autodenominado) EMC (Estado Mayor Central) se compromete a acabar las economías ilícitas se puede pensar en un cese al fuego, me parece que es contradictorio, porque lo que se le está reclamando al Gobierno es que sigue la arremetida militar y que el EMC está haciendo reclutamiento de menores, confinamiento, ataques a la población civil, me parece que esa es la exigencia”.

“No veo coherencia entre que terminen las economías ilícitas y reactivar un posible cese al fuego, Me parece que es un mensaje contradictorio y me dejó preocupado ese punto de las declaraciones del ministro”.

Julio Cesar Iglesias:

“No se le ve cómodo al gobierno en esta faceta de guerrerismo porque es un gobierno que cuando era oposición y su espíritu ideológico, político durante años fue básicamente criminalizar las acciones militares, satanizar casi que cualquier tipo de acción militar porque decían: esto es muy sencillo, llegamos con voluntad de paz y eso se resuelve en tres meses con el ELN”.

“Ahora enfrentados con la realidad de que no es tan fácil como se veía desde afuera, y cuando ya tienen la responsabilidad de asumirlo, la vía que queda entonces si estos señores no tienen voluntad de paz y siguen cometiendo crímenes, es la militar. Y el gobierno no está cómodo, eso es evidente”.

“No está cómodo con esto y entran esas dicotomías, esas contradicciones, que las señala el gobernador de Antioquia. Él dice que el cese al fuego con el ELN está entorpeciendo operativamente al Ejército y eso es inasumible por la sociedad. Si el cese al fuego compromete la vida de ciudadanos colombianos, no es sostenible y tiene el Ejército que desatarse las manos y actuar con lo mejor de su fuerza”.