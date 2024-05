¿Se acabó la 'luna de miel' entre el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe?

¿Qué está pasando con las relaciones entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe? En las últimas horas hubo unas declaraciones en las que hace un llamado a la fuerza pública para que reaccione frente a la situación de orden público en Cauca y Valle del Cauca. Incluso, algunos lo interpretaron como sedición. ¿Se acabó esa luna de miel? ¿le hace bien o le hace mal al clima político en el país que el expresidente Álvaro Uribe empieza a subir el tono?

El analista Jorge Iván Cuervo, dijo que la relación sí ha pasado por un momento difícil dado que en los dos primeros años fue más o menos armónica.

“Yo creo que el expresidente Uribe a quien en Colombia, en el imaginario, se recuerda por sus políticas de seguridad, por haber cambiado un poco la correlación de fuerzas entre el Estado y los grupos armados ilegales, pues es el vocero de unas inquietudes muy legítimas que hay en las regiones, no solo él, sino distintos mandatarios locales. Yo creo que sí, ahí en eso tiene razón, el expresidente hay una incomodidad una inconformidad por el deterioro del orden público en muchas regiones”.

Sin embargo, Cuervo afirmó que, aunque el expresidente Álvaro Uribe es un vocero legítimo en temas de seguridad, no tiene razón en decir que las Fuerzas Militares no deberían a acatar las órdenes del Gobierno.

“No tiene razón en sugerir primero que el Gobierno tiene amarrada a la fuerza pública. Creo que lo estamos viendo con el EMC en el Cauca tres meses de arremetida frontal no puede hablar de eso y tampoco tiene razón en sugerir, porque no lo dijo abiertamente, que las Fuerzas Militares no deberían acatar las decisiones del Gobierno”.